НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бюджет 2026 на старта: Власт и социални партньори финализират общите параметри

          0
          5
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Миналата седмица напрежението по улиците и в различни съсловия доведе до необичайна стъпка – временно замразяване на бюджетната процедура. След вълната от протести управляващите решиха да поставят бюджета „на пауза“, докато се търси по-широко съгласие.

          - Реклама -

          Тази седмица обаче властта се готви за нов опит да рестартира процеса и да продължи с приемането на план-сметките за 2026 година. Две последователни срещи между управляващи, работодатели и синдикати вече очертаха рамката за компромис, като на тях се постигна общо разбиране за търсене на „златното сечение“, по думите на премиера Росен Желязков.

          Работодателите излизат на протест: АИКБ предупреждава за рискове в Бюджет 2026 Работодателите излизат на протест: АИКБ предупреждава за рискове в Бюджет 2026

          Решаващ момент се очаква на 2 декември, когато предстои нова среща във формат четиристранка. Тогава трябва да бъдат представени официално новите параметри, по които страните са се споразумели. След това в Бюджетната комисия на парламента ще бъде внесен доклад, който да позволи преразглеждане на второ четене на план-сметките на НЗОК и ДОО, както и нанасянето на нови корекции по централния държавен бюджет.

          Миналата седмица напрежението по улиците и в различни съсловия доведе до необичайна стъпка – временно замразяване на бюджетната процедура. След вълната от протести управляващите решиха да поставят бюджета „на пауза“, докато се търси по-широко съгласие.

          - Реклама -

          Тази седмица обаче властта се готви за нов опит да рестартира процеса и да продължи с приемането на план-сметките за 2026 година. Две последователни срещи между управляващи, работодатели и синдикати вече очертаха рамката за компромис, като на тях се постигна общо разбиране за търсене на „златното сечение“, по думите на премиера Росен Желязков.

          Работодателите излизат на протест: АИКБ предупреждава за рискове в Бюджет 2026 Работодателите излизат на протест: АИКБ предупреждава за рискове в Бюджет 2026

          Решаващ момент се очаква на 2 декември, когато предстои нова среща във формат четиристранка. Тогава трябва да бъдат представени официално новите параметри, по които страните са се споразумели. След това в Бюджетната комисия на парламента ще бъде внесен доклад, който да позволи преразглеждане на второ четене на план-сметките на НЗОК и ДОО, както и нанасянето на нови корекции по централния държавен бюджет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Българките отново №1: Световна титла в естетическата групова гимнастика

          Десислава Димитрова -
          Националният отбор на България за жени триумфира със световната титла на първенството по естетическа групова гимнастика, което приключи в Самоков.
          Политика

          Макрон приема Зеленски за нов кръг мирни преговори

          Десислава Димитрова -
          Френският президент Еманюел Макрон приема днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който се намира под засилен военен и политически натиск.
          Общество

          София въвежда временна схема за сметосъбиране в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“

          Десислава Димитрова -
          От днес Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3), съобщиха от администрацията.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions