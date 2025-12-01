Бюджет 2026 на старта: Власт и социални партньори финализират общите параметри

Миналата седмица напрежението по улиците и в различни съсловия доведе до необичайна стъпка – временно замразяване на бюджетната процедура. След вълната от протести управляващите решиха да поставят бюджета „на пауза“, докато се търси по-широко съгласие.

Тази седмица обаче властта се готви за нов опит да рестартира процеса и да продължи с приемането на план-сметките за 2026 година. Две последователни срещи между управляващи, работодатели и синдикати вече очертаха рамката за компромис, като на тях се постигна общо разбиране за търсене на „златното сечение“, по думите на премиера Росен Желязков.

Решаващ момент се очаква на 2 декември, когато предстои нова среща във формат четиристранка. Тогава трябва да бъдат представени официално новите параметри, по които страните са се споразумели. След това в Бюджетната комисия на парламента ще бъде внесен доклад, който да позволи преразглеждане на второ четене на план-сметките на НЗОК и ДОО, както и нанасянето на нови корекции по централния държавен бюджет.