Частните болници срещу фиксираните заплати в бюджета: „Решението е в колективното договаряне“

„Настояваме да се намери устойчиво решение чрез колективното трудово договаряне, а не с конкретни суми в закон.“

Това заяви на пресконференция в Националния пресклуб на БТА Красимир Грудев, председател на Националното сдружение на частните болници (НСЧБ). Поводът е предвиденият в проектобюджета на НЗОК за 2026 г. целеви държавен трансфер от 260 млн. евро за трудови възнаграждения в лечебните заведения – подход, който НСЧБ и Българската болнична асоциация (ББА) определят като неправилен.

Грудев подчерта, че определянето на точни и фиксирани суми в Закона за лечебните заведения е рисковано:

„Какво ще стане догодина, когато инфлацията ни удари още по-тежко – пак ли ще правим поправки в закона?“ По думите му така се нарушава и принципът на тристранния диалог.

Председателят на ББА адв. Свилена Димитрова посочи, че темата засяга най-вече възнагражденията на младите медицински специалисти. Тя припомни, че повече от 20 години финансирането в здравеопазването се базира на извършена дейност, а новото предложение за фиксирани суми само за заплати създава дисбаланс в системата.

„Не е коректно да се дават фиксирани суми без оглед на това как човекът се включва в работния процес“, допълни тя.

От ББА Андрей Марков обърна внимание, че освен за заплащане, трябва да се мисли и за възможностите за реализация, които могат да задържат младите кадри в системата.

В писмена позиция двете асоциации твърдят, че предвидените трансфери за персонал са насочени към конкретни лечебни заведения – държавни и общински болници, центрове за психично здраве, комплексни онкологични центрове и домове за медико-социални грижи, но не и към частни структури.

На 26 ноември Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание одобри на второ четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване и на НЗОК за 2026 г.

Ден по-късно управляващите обявиха, че проектобюджетът за 2026 г. ще бъде преработен в диалог със синдикати и работодатели. Първият кръг разговори се проведе на 28 ноември, а тази седмица се очаква продължение на дискусиите във формат тристранка.