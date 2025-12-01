НА ЖИВО
          Война

          DeepState: Русия е превзела 505 квадратни километра украинска територия през ноември

          Превзета украинска територия в кв км
          Превзета украинска територия в кв км
          През ноември Русия е превзела 505 квадратни километра украинска територия — почти два пъти повече, отколкото през септември, съобщава украинският мониторингов ресурс DeepState.

          „Още един труден ноември, подобно на предходната година, когато врагът успя да напредне на много места. Най-голям успех врагът постигна в района на Гуляйполе— 40% от всички настъпления, като участъкът от Гуляйполе до Орехов представлява само 16% от щурмовите операции“, пишат анализаторите.

          От DeepState отбелязват и „трудна ситуация“ за ВСУ в района на Покровск-Мирноград, на който се падат 32,5% от всички руски атаки. Край и в Покровск руснаците са превзели 35 кв. км, а в района на Мирноград – 21,5 кв. км. Общо това са 56,5 кв. км, което е само 11% от всички настъпления.

          В останалите направления на настъпление няма аномалии, с изключение на Северск, където руската армия се е активизирала.

          Общо през ноември руснаците са провели 5990 операции – от ноември миналата година, повече са били само през миналия декември, а тази година това е най-голямата месечна цифра.

