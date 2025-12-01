DeepState: Руската армия с успехи в три области на Украйна

Руската армия се е придвижила успешно в Донецка, Запорожка и Харковска област на Украйна, според анализаторите от украинския мониторингов проект DeepState.

Руснаците са напреднали близо до Равнополе и Гуляйполе в Запорожка област. Според картата руската армия е разширила „сивата зона“ около Гуляйполе и е консолидирала позициите си северно от града.

Освен това, руската армия е напреднала близо до село Ступочки в Донецка област, южно от Часов Яр. Тя е постигнала успехи и близо до Двуречанское, което се намира близо до руската граница в Харковска област.