      понеделник, 01.12.25
          Война

          DeepState: Руската армия с успехи в три области на Украйна

          Deepstate - успех на руската армия
          Deepstate - успех на руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия се е придвижила успешно в Донецка, Запорожка и Харковска област на Украйна, според анализаторите от украинския мониторингов проект DeepState.

          Руснаците са напреднали близо до Равнополе и Гуляйполе в Запорожка област. Според картата руската армия е разширила „сивата зона“ около Гуляйполе и е консолидирала позициите си северно от града.

          Освен това, руската армия е напреднала близо до село Ступочки в Донецка област, южно от Часов Яр. Тя е постигнала успехи и близо до Двуречанское, което се намира близо до руската граница в Харковска област.

