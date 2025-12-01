Единствен частен кандидат срещу БДЖ в ключовия жп търг

Само една частна компания е подала оферти, за да конкурира БДЖ, като участва и в двата допустими лота – северен и южен. Тя ще се съревновава с БДЖ „Пътнически превози“. За най-големия западен лот обаче е постъпила единствено оферта на БДЖ.
Припомняме, че според ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост България трябваше да отвори пазара на пътнически железопътни превози за частни оператори. Това доведе до разделяне на жп мрежата на три лота на регионален принцип.
Председателят на Националния стачен комитет на КТ „Подкрепа“, Марио Нинов, постави въпроса защо при така реализираната поръчка има само един частен кандидат:
Според него до края на годината ще стане ясно каква е причината за този липсващ интерес:
Целта на търга беше създаване на конкуренция, но според Нинов „конкуренция реално няма“. Той подчерта, че ще бъде интересно да се види ценовото предложение на частната фирма:
Нинов изрази и притеснения относно размера на субсидията за следващата година, която според него е недостатъчна с десетки милиони:
Той предупреди, че при оптимизиране на разходите обикновено се съкращават линии и маршрути, което може да доведе до спиране на още влакове:
По темата за бюджета Нинов заяви, че очакват промени и добави, че „решение има за всичко“.
