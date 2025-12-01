Единствен частен кандидат срещу БДЖ в ключовия жп търг

Само една частна компания е подала оферти, за да конкурира БДЖ, като участва и в двата допустими лота – северен и южен. Тя ще се съревновава с БДЖ „Пътнически превози“. За най-големия западен лот обаче е постъпила единствено оферта на БДЖ.

Припомняме, че според ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост България трябваше да отвори пазара на пътнически железопътни превози за частни оператори. Това доведе до разделяне на жп мрежата на три лота на регионален принцип.

Председателят на Националния стачен комитет на КТ „Подкрепа“, Марио Нинов, постави въпроса защо при така реализираната поръчка има само един частен кандидат:

„Защо нито една от големите европейски компании не проявява интерес? Те имат дъщерни фирми навсякъде около нас. Явно условията не представляват интерес или пазарът ни е твърде малък. Но на юг пазарът не е по-голям, а там има интерес.“

Според него до края на годината ще стане ясно каква е причината за този липсващ интерес:

„Ще разберем дали съмненията ни за обструкции от страна на ЕК са основателни или поръчката може да бъде обявена наново.“

Целта на търга беше създаване на конкуренция, но според Нинов „конкуренция реално няма“. Той подчерта, че ще бъде интересно да се види ценовото предложение на частната фирма:

„Странно би било, ако частната компания е предложила по-ниска цена от държавната.“

Нинов изрази и притеснения относно размера на субсидията за следващата година, която според него е недостатъчна с десетки милиони:

„Ако частният превозвач спечели малките лотове, и той ще изпитва недостиг. Предстоят любопитни развития.“

Той предупреди, че при оптимизиране на разходите обикновено се съкращават линии и маршрути, което може да доведе до спиране на още влакове:

„Получава се затворен кръг.“

По темата за бюджета Нинов заяви, че очакват промени и добави, че „решение има за всичко“.