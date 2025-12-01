ЕКШЪН: Разбиха клуб на партия ГЕРБ по време на протеста

Група маскирани младежи разбиха клуб на партия ГЕРБ. Изпочупена е фасадата на сградата. Протестиращите счупиха всички прозорци на офиса на партията и дори се опитаха да го подпалят.
На фона на това се виждаха хора, които живеят в сградата, които молиха протестиращите да спрат.
Браво🤣🤣🤣
Платени агресори и полицейско бездействие.!???
Всичко са си го заслужили, ако е истина! Не убивай ! Не кради! Не пожелавай чуждото! Грях протестиращите не са сторили! Тия гадове ни предадоха, продадоха и ограбиха! Правеха го 36 години! Долу тази мръсна продажна власт! Да живей майка България!! Мародерите облечени във власт на съд!!!