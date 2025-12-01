НА ЖИВО
      вторник, 02.12.25
          България

          ЕКШЪН: Разбиха клуб на партия ГЕРБ по време на протеста

          Снимка: Facebook
          Група маскирани младежи разбиха клуб на партия ГЕРБ. Изпочупена е фасадата на сградата. Протестиращите счупиха всички прозорци на офиса на партията и дори се опитаха да го подпалят.

          На фона на това се виждаха хора, които живеят в сградата, които молиха протестиращите да спрат.

          Политика

          Пеевски: „Радев разкри истинското си лице – няма да допуснем хаос и анархия“

          Владимир Висоцки -
          Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски публикува остро изявление, в което обвини президента Румен Радев в подклаждане на...
          България

          Ескалация в София: Пострадал е журналист на БНТ

          Екип Евроком -
          Напрежението в столицата ескалира до сериозни физически сблъсъци и материални щети. Голям пожар избухна пред офис на ГЕРБ, разположен на булевард "Дондуков". Според първоначалните...
          Общество

          Платени агресори и полицейско бездействие

          Телевизия Евроком -
          Тази вечер станахме свидетели на безобразен вандализъм от страна на странно облечени или по-скоро маскирани хора на протеста. Те действаха организирано и сякаш по...

          2. ЕКШЪН: Разбиха клуб на партия ГЕРБ по време на протеста.
            Платени агресори и полицейско бездействие.!???
            Всичко са си го заслужили, ако е истина! Не убивай ! Не кради! Не пожелавай чуждото! Грях протестиращите не са сторили! Тия гадове ни предадоха, продадоха и ограбиха! Правеха го 36 години! Долу тази мръсна продажна власт! Да живей майка България!! Мародерите облечени във власт на съд!!!

