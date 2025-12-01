ЕКСКЛУЗИВНО: Напрежение и сблъсъци на протеста в София

Първи данни за ескалация на демонстрацията — хвърлят се предмети, счупено е стъкло на полицейски бус, чуват се призиви „Запалете буса“

В центъра на София, където по-рано хиляди се събраха на многохиляден протест срещу бюджета и с искания за оставка, ситуацията рязко се изостри. По първоначална информация част от протестиращите са започнали да хвърлят предмети — колчета, бутилки и други — по полицейски бус, като е счупено стъкло на превозното средство.

Очевидци съобщават за опити за замеряне на полицаи, както и за ескалиращи крясъци в тълпата, сред които: „Запалете буса!“. Към момента няма информация за пострадали, но обстановката остава напрегната.

Полицията засилва присъствието си в района, а протестиращите продължават да се струпват около линиите на униформените. Очаква се реакция от Министерството на вътрешните работи.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ.