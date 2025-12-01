НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          ЕКСКЛУЗИВНО: Напрежение и сблъсъци на протеста в София

          0
          247
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Първи данни за ескалация на демонстрацията — хвърлят се предмети, счупено е стъкло на полицейски бус, чуват се призиви „Запалете буса“

          - Реклама -

          В центъра на София, където по-рано хиляди се събраха на многохиляден протест срещу бюджета и с искания за оставка, ситуацията рязко се изостри. По първоначална информация част от протестиращите са започнали да хвърлят предмети — колчета, бутилки и други — по полицейски бус, като е счупено стъкло на превозното средство.

          Очевидци съобщават за опити за замеряне на полицаи, както и за ескалиращи крясъци в тълпата, сред които: „Запалете буса!“. Към момента няма информация за пострадали, но обстановката остава напрегната.

          Полицията засилва присъствието си в района, а протестиращите продължават да се струпват около линиите на униформените. Очаква се реакция от Министерството на вътрешните работи.

          ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ.

          Първи данни за ескалация на демонстрацията — хвърлят се предмети, счупено е стъкло на полицейски бус, чуват се призиви „Запалете буса“

          - Реклама -

          В центъра на София, където по-рано хиляди се събраха на многохиляден протест срещу бюджета и с искания за оставка, ситуацията рязко се изостри. По първоначална информация част от протестиращите са започнали да хвърлят предмети — колчета, бутилки и други — по полицейски бус, като е счупено стъкло на превозното средство.

          Очевидци съобщават за опити за замеряне на полицаи, както и за ескалиращи крясъци в тълпата, сред които: „Запалете буса!“. Към момента няма информация за пострадали, но обстановката остава напрегната.

          Полицията засилва присъствието си в района, а протестиращите продължават да се струпват около линиите на униформените. Очаква се реакция от Министерството на вътрешните работи.

          ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Платени агресори и полицейско бездействие

          Телевизия Евроком -
          Тази вечер станахме свидетели на безобразен вандализъм от страна на странно облечени или по-скоро маскирани хора на протеста. Те действаха организирано и сякаш по...
          Social

          ЕКШЪН: Разбиха клуб на партия ГЕРБ по време на протеста

          Телевизия Евроком -
          Група маскирани младежи разбиха клуб на партия ГЕРБ. Изпочупена е фасадата на сградата. Протестиращите счупиха всички прозорци на офиса на партията и дори се...
          Инциденти

          СНИМКИ: Футболни агитки внасят напрежение на протеста в София

          Телевизия Евроком -
          В последните минути градусите на протеста се вдигат все повече след като футболни агитки започнаха да хулиганстват и хвърлят бомбички, камъни и улуци от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions