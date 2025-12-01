Ердоган: „Недопустими атаки в нашите води“

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган остро осъди атаките с дронове срещу танкери с гориво, пътуващи към Русия край турското Черноморско крайбрежие. Нападенията, извършени на 28 и 29 ноември, бяха поети от Украйна, което поставя Турция в чувствителна позиция между ангажиментите ѝ към сигурността в региона и дипломатическите баланси между Киев и Москва.

„Не можем при никакви обстоятелства да приемем тези атаки, които застрашават безопасността на корабоплаването, околната среда и човешките животи в нашата изключителна икономическа зона", заяви Ердоган, подчертавайки, че Турция третира инцидента като риск за регионалната стабилност и морския трафик.

Реакцията на Анкара идва в момент, когато Черно море остава критична зона за енергийните маршрути, военноморската сигурност и отношенията между Русия и Украйна. Турция, която традиционно поддържа политически и икономически връзки и с двете страни, сигнализира, че няма да толерира действия, които нарушават безопасността в нейната изключителна икономическа зона.