ЕС алармира: срещата Путин–Уиткоф може да притисне Украйна към отстъпки

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас изрази тревога, че предстоящият разговор между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф може да доведе до засилен натиск върху Украйна да направи отстъпки.

Пред журналисти Калас заяви, че се опасява именно по-слабата страна в конфликта да бъде принудена към компромиси, ако международните усилия се фокусират върху „лесното прекратяване на войната“. Според нея подобен сценарий би означавал, че Украйна трябва да се предаде, а това би подкопало европейската сигурност.

„Опасението ми е, че натискът ще бъде насочен към по-слабата страна, защото така е по-лесно войната да бъде спряна — ако Украйна се предаде“, заяви Калас.

Срещата между Путин и Стив Уиткоф е насрочена за вторник, 2 декември, в Москва. Очакванията са разговорите да засегнат военната ситуация, възможните дипломатически сценарии и ролята на САЩ в бъдещи преговори.