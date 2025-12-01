ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда

Стремежът на Доналд Тръмп към мирно споразумение не трябва да позволява на руския лидер Владимир Путин да избегне преследване за военни престъпления, извършени от руски войски. Европейският комисар по правосъдие и демокрация Майкъл Макграт предупреди това в интервю за Politico, като по този начин ефективно постави нова „червена линия“ за мирното споразумение.

„Не мисля, че историята ще благоприятства какъвто и да е опит за заличаване на следите от руски престъпления в Украйна. Те трябва да бъдат подведени под отговорност за тези престъпления и това е подходът, който Европейският съюз ще предприеме във всички тези дискусии“, казва Макграт.

Той отбеляза, че ако Русия избегне наказание за тези престъпления, това ще създаде условия за нов кръг на агресия и ново нашествие.

„И аз вярвам, че това би било историческа грешка с колосални размери“, подчерта той.

Украинските власти обявиха, че са започнали разследвания на повече от 178 000 предполагаеми руски престъпления от началото на войната. През ноември комисия на ООН призна руските власти за виновни за престъпления срещу човечеството, насочени срещу украински цивилни чрез удари с дронове, както и за военни престъпления, свързани с насилственото разселване и депортиране на цивилни.

„Не можем да се откажем от правата на жертвите на руската агресия и руските престъпления. Милиони животи са отнети или унищожени, хора са насилствено разселени и имаме достатъчно доказателства“, подчерта европейският служител.

В същото време Доналд Тръмп и екипът му досега не са показали особен интерес към преследването на Путин, отбелязва Politico. Освен всичко друго, проектът за мирен план на САЩ предвижда поетапно премахване на санкциите срещу Русия, въпреки че европейските лидери се противопоставиха на това, подчертавайки, че решението за премахване на санкциите на ЕС ще бъде само тяхно.