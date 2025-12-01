Протестните действия срещу Бюджет 2026 във Варна и София прераснаха в напрежение и открити сблъсъци. Според очевидци, провокатори са опитали да радикализират недоволството на гражданите, което принуди мнозина да напуснат шествията, за да избегнат въвличане в партийни интриги и физически сблъсъци.

- Реклама -

Във Варна ситуацията ескалира, след като протестиращите изразиха възмущение от опитите за политизиране на събитието. Гражданите негодуваха, че фокусът се измества от основната причина за събирането им – Бюджет 2026, към атаки срещу кмета Коцев. Стигна се до краткотрайни сблъсъци между участници и организатори, което наложи намесата на органите на реда. Присъствието на представители на футболни агитки допълнително нагнети обстановката. Въпреки многократните призиви на организаторите за запазване на мирния характер на протеста, напрежението взе връх. Агитките започнаха да хвърлят бутилки по журналисти и организатори, придружени с викове. Използването на пиротехника и бомбички стана причина голяма част от мирно протестиращите варненци да се разотидат.

Сериозно напрежение бе регистрирано и в столицата. На площад „Независимост“ в София един от ораторите съобщи по микрофона за наличието на провокатори със скрити лица пред сцената. Той отправи апел към полицията за бърза намеса, за да бъде предотвратена ескалация. Според него, целта на маскираните лица е била всяване на смут и хаос, за да се компрометира и спре протестът.

Шествието в София, водено от огромна плюшена мечка, премина покрай БНБ и продължи към Софийския университет по булевард „Дондуков“. В района бяха възпламенени димки, а пред сградата на президентството отекнаха гърмежи от пиратки. Пред парламента бе запалена и факла.

Общественикът Виктор Димчев коментира събитията, очертавайки притеснителен сценарий. Той сподели, че е забелязал над 50 публикации, които вероятно са част от стотици такива, финансирани от мрежи, свързани с Васил Божков, Цветан Василев и други олигарси. „Тези хора плащат, за да поддържат напрежението, защото така спасяват собствената си кожа“, заяви Димчев.

Според анализа на Димчев, целта на акциите не е самият бюджет, който по думите му вече е оттеглен, а създаването на хаос и саботиране на процеса по въвеждане на еврото. Той подчерта символиката на датата 1 декември, когато започва разпространението на евромонетите.

„Очевидно има намерение България да бъде спряна по пътя към еврозоната. Затова не е случаен изборът на датата – 1 декември. Това е нож в гърба на еврото, забит от либералите от ПП–ДБ“, коментира още общественикът, добавяйки хипотезата, че върху тях или се оказва натиск чрез компромати, или им е обещан бонус.