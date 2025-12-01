Напрежението в столицата ескалира до сериозни физически сблъсъци и материални щети. Голям пожар избухна пред офис на ГЕРБ, разположен на булевард „Дондуков“. Според първоначалните данни провокатори са проникнали в сградата, изнесли са мебелите навън и са ги запалили. Обстановката в района на булеварда беше описана като наподобяваща военна зона.

- Реклама -

По време на безредиците са регистрирани и пострадали лица. Журналист от БНТ е бил ударен, като на мястото на инцидента е потърсена помощ от парамедик. Съобщава се и за поне един ранен полицейски служител, като според очевидци той е със счупен крак. Появи се и непотвърдена информация за припаднал протестиращ.

Протестните действия, организирани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под мотото „Няма да позволим да ни ограбят“, започнаха малко преди 18:00 часа пред сградата на Министерския съвет при засилено полицейско присъствие. След края на речите пред властта, Кирил Петков отправи призив към демонстрантите да се насочат към централите на политическите партии.

Ситуацията се изостри съществено след 20:00 часа, когато се стигна до остри сблъсъци с органите на реда. Срещу униформените бяха хвърляни бомбички, камъни, капаци от кофи за смет и пътни знаци. В рамките на протеста полицията използва сълзотворен газ за овладяване на тълпата. Наложи се намесата на пожарната служба заради запалена кофа за боклук и избухналия огън пред партийния офис, като към мястото бяха изпратени допълнителни полицейски сили.