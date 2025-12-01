НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          Евгений Дикий за ударите на ВСУ в Дагестан: Това е войната за нашето небе

          Евгений Дикий
          Евгений Дикий
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта на 1 декември, според руски медии, експлозия е разтърсила руския град Каспийск в Дагестан след атака с дрон. Там се намира едно от най-важните летища на Русия. Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш ротен командир в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център на Украйна, говори за това по Radio NV.

          „Това е една от базите, от които ни атакуват. Това е една от основните бази, използвани, след като изгонихме руските самолети отвъд обхвата на ATACMS. Фактът, че най-накрая започнахме да ги достигаме, е много важен и говори за войната за нашето небе“, заяви Дикий.

          Експертът коментира и ударите по руски танкери, принадлежащи към сенчестия флот, които превозват петрол. По-специално той отбеляза инцидента с танкер край бреговете на Сенегал. Според експерта, въпреки че Украйна не е поела отговорност за този инцидент, застрахователните компании вече реагират на ситуацията.

          „Те разбират, че транспортирането на петрол от сенчестия флот става по-рисковано от преди. Следователно, те ще увеличат рязко застрахователните премии“, добави Дикий.

          Той отбеляза, че въпреки факта, че руският флот е сенчест, той не може да работи без застраховка, тъй като всеки кораб трябва да бъде застрахован, за да влезе в което и да е пристанище по света.

          „Застрахователните плащания съставляват значителна част от всеки морски бизнес. И това, което правим с тези случаи с танкери, не е унищожаване на целия сенчест флот; стотици кораби са замесени. Но ние се уверяваме, че те са застраховани срещу най-високите рискове. И така транспортирането на петрол да стане икономически неизгодно. Хората не купуват руски петрол, за да подкрепят режима на Путин. Те го купуват, защото Русия дъмпингува цените; руският петрол е евтин. А нашата цел е да го направим, заедно с разходите за транспорт, скъп за крайния купувач“, обясни Дикий.

