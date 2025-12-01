НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          Еврото в ръцете ни: започва продажбата на стартовите комплекти монети

          Снимка: БГНЕС
          От днес стартира официалната продажба на стартовите комплекти евромонети, които вече могат да бъдат намерени във всички клонове на банките, пощите, както и в БНБ. Комплектите са достъпни както за физически, така и за юридически лица, като всеки гражданин може да закупи до два броя.

          Цената на един комплект е 20 лева и включва общо 42 монети на стойност 10 евро и 23 цента. В тях присъстват всички номинали – например 9 монети от 1 евроцент, 5 монети от 20 евроцента и 2 монети от 1 евро, което позволява на хората предварително да се запознаят с реалното усещане и дизайн на валутата.

          За търговците е предвидена възможност за закупуване на по-голям пакет, съдържащ 10 стандартни стартови комплекта, но само в банковите клонове. Тази опаковка струва 200 лева и е с обща стойност 102 евро и 30 цента.

