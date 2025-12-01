НА ЖИВО
          Франция пред обща стачка: транспорт, училища и здравеопазване под натиск

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Франция се подготвя за обща стачка, която ще се проведе утре по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и Солидарните, съобщава „Фигаро“.

          Протестните действия са насочени срещу проектобюджета за 2026 г., който продължава да се обсъжда в парламента. Според синдикатите заложените мерки са неблагоприятни за служителите в публичните институции и държавните компании.

          Начало на мобилизацията

          Общонационалният протест започва още тази вечер в 18:00 ч. и ще продължи до 7:00 ч. на 3 декември в парижката транспортна мрежа. Очакват се ограничения по някои метролинии, както и в работата на автобуси и трамваи.

          Утре се предвиждат закъснения и отменени влакове в националните железници. Два малки синдиката в „Еър Франс“ също ще се включат в стачката в знак на протест срещу съкращаване на работни места.

          Протести в ключови сектори

          • Образование: много преподаватели ще стачкуват срещу планираните над 4000 съкращения в сектора.
          • Администрация: очаква се затваряне на различни административни услуги, включително издаване на документи.
          • Здравеопазване: стачката може да доведе до отмяна на планирани прегледи и забавяне в работата на болници и клиники.

          Протести в цялата страна

          Утре се очакват масови митинги и прояви в редица големи френски градове, като синдикатите предвиждат широка мобилизация на работещите.

          ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда

          Иван Христов -
          Стремежът на Доналд Тръмп към мирно споразумение не трябва да позволява на руския лидер Владимир Путин да избегне преследване за военни престъпления, извършени от...
          Северната тангента с два фатални инцидента за една нощ

          Дамяна Караджова -
          Тежка катастрофа тази сутрин край Требич отне живота на полицейски служител, съобщиха от СДВР.
          Еврото в ръцете ни: започва продажбата на стартовите комплекти монети

          Дамяна Караджова -
          От днес стартира официалната продажба на стартовите комплекти евромонети, които вече могат да бъдат намерени във всички клонове на банките

