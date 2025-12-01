Франция пред обща стачка: транспорт, училища и здравеопазване под натиск

Франция се подготвя за обща стачка, която ще се проведе утре по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и Солидарните, съобщава „Фигаро“.

Протестните действия са насочени срещу проектобюджета за 2026 г., който продължава да се обсъжда в парламента. Според синдикатите заложените мерки са неблагоприятни за служителите в публичните институции и държавните компании.

Начало на мобилизацията

Общонационалният протест започва още тази вечер в 18:00 ч. и ще продължи до 7:00 ч. на 3 декември в парижката транспортна мрежа. Очакват се ограничения по някои метролинии, както и в работата на автобуси и трамваи.

Утре се предвиждат закъснения и отменени влакове в националните железници. Два малки синдиката в „Еър Франс“ също ще се включат в стачката в знак на протест срещу съкращаване на работни места.

Протести в ключови сектори

Образование: много преподаватели ще стачкуват срещу планираните над 4000 съкращения в сектора.

очаква се затваряне на различни , включително . Здравеопазване: стачката може да доведе до отмяна на планирани прегледи и забавяне в работата на болници и клиники.

Протести в цялата страна

Утре се очакват масови митинги и прояви в редица големи френски градове, като синдикатите предвиждат широка мобилизация на работещите.