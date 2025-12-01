НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          FT: В НАТО обмислят превантивен удар срещу Русия

          САЩ и НАТО
          САЩ и НАТО
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейските страни са се сблъскали с редица прояви на хибридна война, някои от които са свързани с действията на Русия. Сега НАТО може да нанесе „превантивен удар“ срещу Русия, заяви пред Financial Times председателят на военния комитет на Алианса, адмирал Джузепе Каво Драгоне.

          „Анализираме всички възможни варианти… В киберсферата в момента действаме предимно в отговор. Затова обмисляме преминаване към по-решителни и превантивни действия, а не просто да реагираме“, отбеляза Драгоне.

          Според изданието някои дипломати от Източна Европа предлагат НАТО да се откаже от чисто отбранителен модел и да стане по-проактивен. Те смятат, че това е най-лесно постижимо в областта на кибероперациите, където много държави разполагат с нападателни инструменти. Реагирането на саботаж или проникване с дронове обаче е значително по-трудно.

          „Превантивният удар“ може да се счита за „отбранително действие“, но това не е нашият обичаен начин на мислене. Възможни са по-агресивни действия в сравнение с противоположната страна. Възникват обаче въпроси, свързани със закона, юрисдикцията и кой ще ги извърши“, заяви Драгоне.

