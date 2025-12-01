НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Гърция усилва удара: нови ракети Hellfire за Apache за 64 млн. долара

          0
          5
          Снимка: Wikimedia Commons
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Гърция планира сериозно усилване на ударните способности на своята армейска авиация, след като Атина подготвя поръчка за нови лазерно насочвани ракети Hellfire за хеликоптерите AH-64 Apache. Сделката, оценена на около 64 милиона долара, ще бъде реализирана чрез американския механизъм за външно военно финансиране, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

          - Реклама -

          Според официални източници тези ракети ще заменят по-старите версии, използвани от гръцката армия от години. Новата покупка е част от по-широко решение, което има за цел да предотврати „обезценяването на хеликоптерите Apache“ и да поддържа техните бойни способности на съвременно ниво.

          Гърция разполага с 28 ударни хеликоптера Apache19 от по-стария модел А, който е по-труден и скъп за поддръжка, и 9 от по-новия модел D, който остава в активна експлоатация и модернизация.

          Проектът за обновяване включва и други компоненти. Израелски изпълнители вече работят по модернизацията на машините, като хеликоптерите получават нови електро-оптични системи, както и ракети Spike NLOS с обсег до 32 километра, позволяващи поразяване на цели от укритие.

          В Атина се обсъжда и възможността за придобиване на 30 допълнителни AH-64D Longbow от наличните излишъци на въоръжените сили на САЩ — мярка, която би засилила още повече ударния потенциал на гръцкия флот.

          Паралелно с това Гърция се подготвя за обучение на пилоти и очаква доставката на 35 транспортни хеликоптера UH-60 Black Hawk през 2027–2028 г., което показва, че страната следва многопластова и дългосрочна стратегия за модернизация на армейската авиация.

          Гърция планира сериозно усилване на ударните способности на своята армейска авиация, след като Атина подготвя поръчка за нови лазерно насочвани ракети Hellfire за хеликоптерите AH-64 Apache. Сделката, оценена на около 64 милиона долара, ще бъде реализирана чрез американския механизъм за външно военно финансиране, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

          - Реклама -

          Според официални източници тези ракети ще заменят по-старите версии, използвани от гръцката армия от години. Новата покупка е част от по-широко решение, което има за цел да предотврати „обезценяването на хеликоптерите Apache“ и да поддържа техните бойни способности на съвременно ниво.

          Гърция разполага с 28 ударни хеликоптера Apache19 от по-стария модел А, който е по-труден и скъп за поддръжка, и 9 от по-новия модел D, който остава в активна експлоатация и модернизация.

          Проектът за обновяване включва и други компоненти. Израелски изпълнители вече работят по модернизацията на машините, като хеликоптерите получават нови електро-оптични системи, както и ракети Spike NLOS с обсег до 32 километра, позволяващи поразяване на цели от укритие.

          В Атина се обсъжда и възможността за придобиване на 30 допълнителни AH-64D Longbow от наличните излишъци на въоръжените сили на САЩ — мярка, която би засилила още повече ударния потенциал на гръцкия флот.

          Паралелно с това Гърция се подготвя за обучение на пилоти и очаква доставката на 35 транспортни хеликоптера UH-60 Black Hawk през 2027–2028 г., което показва, че страната следва многопластова и дългосрочна стратегия за модернизация на армейската авиация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ВАЖНО! Полицията обяви къде ще бъдат КПП-тата за протеста

          Никола Павлов -
          Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде разяснения по повод множеството медийни запитвания за предстоящия протест, насрочен за 18:00 ч. пред сградата на...
          Война

          Русия обяви пълното превземане на Волчанск и разчистването му от ВСУ

          Иван Христов -
          Руската армия продължава активните си операции във Волчанск, разчиствайки райони на града и евакуирайки цивилни, които са се крили в мазета повече от година,...
          Лайфстайл

          Лора Караджова стана майка за трети път

          Десислава Димитрова -
          Известната българска певица Лора Караджова съобщи радостната новина, че е родила третото си дете, предизвиквайки вълна от поздравления от фенове, приятели и близки.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions