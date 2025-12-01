Гърция усилва удара: нови ракети Hellfire за Apache за 64 млн. долара

Гърция планира сериозно усилване на ударните способности на своята армейска авиация, след като Атина подготвя поръчка за нови лазерно насочвани ракети Hellfire за хеликоптерите AH-64 Apache. Сделката, оценена на около 64 милиона долара, ще бъде реализирана чрез американския механизъм за външно военно финансиране, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Според официални източници тези ракети ще заменят по-старите версии, използвани от гръцката армия от години. Новата покупка е част от по-широко решение, което има за цел да предотврати „обезценяването на хеликоптерите Apache“ и да поддържа техните бойни способности на съвременно ниво.

Гърция разполага с 28 ударни хеликоптера Apache — 19 от по-стария модел А, който е по-труден и скъп за поддръжка, и 9 от по-новия модел D, който остава в активна експлоатация и модернизация.

Проектът за обновяване включва и други компоненти. Израелски изпълнители вече работят по модернизацията на машините, като хеликоптерите получават нови електро-оптични системи, както и ракети Spike NLOS с обсег до 32 километра, позволяващи поразяване на цели от укритие.

В Атина се обсъжда и възможността за придобиване на 30 допълнителни AH-64D Longbow от наличните излишъци на въоръжените сили на САЩ — мярка, която би засилила още повече ударния потенциал на гръцкия флот.

Паралелно с това Гърция се подготвя за обучение на пилоти и очаква доставката на 35 транспортни хеликоптера UH-60 Black Hawk през 2027–2028 г., което показва, че страната следва многопластова и дългосрочна стратегия за модернизация на армейската авиация.