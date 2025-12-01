НА ЖИВО
          Газът поевтинява: новата цена пада до 63 лв./MWh

          Снимка: Wikimedia Commons
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Комисията за енергийно и водно регулиране обяви окончателната цена на природния газ за месец декември — 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, като стойността е без включени такси за достъп и пренос, акциз и ДДС. Новата тарифа е с 4,3% по-ниска в сравнение с ноемврийската, която беше 65,82 лв./MWh.

          От КЕВР посочват, че понижението се дължи основно на текущия спад на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и на частичен отказ от предварително заявени количества от страна на някои клиенти. Справка за ценовите нива показва, че настоящата цена е с 16,3% по-ниска от тази през декември 2024 г. и с 34% под нивото от декември 2023 г.

          „Булгаргаз“ информира, че за декември са осигурени нужните количества втечнен природен газ по договори с търговци, след проведен търг при условия за минимална доставна цена. В ценовия микс е включено и количество от добива в подземното газохранилище „Чирен“.

          В утвърдената цена влизат цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи, компонентата за обществена доставка, както и разходите за съхранение на газ в „Чирен“ — мярка, задължителна по Плана за действие при извънредни ситуации.

          С осигурените количества общественият доставчик покрива всички ангажименти за декември към крайните снабдители, топлофикациите и индустриалните клиенти. Доставките за целия зимен сезон вече са договорени, а при липса на рязко увеличение на регионалното търсене цената може да се запази близка до сегашната, което би осигурило стабилност за българските потребители.

