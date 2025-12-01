Главчев въвежда мащабни съкращения и реформи в Сметната палата

В Сметната палата започват значими кадрови и структурни промени, разпоредени от председателя Димитър Главчев, съобщиха от пресцентъра на институцията. Целта е повишаване на ефективността в управлението на публичните средства и модернизиране на кадровата политика.

- Реклама -

Според издадените заповеди 37 чиновници, които имат право на пенсия за възраст и стаж, са освободени. Закриват се и 5% от незаетите щатни бройки, както и цял отдел в администрацията, което води до допълнителни съкращения.

Въвежда се нова методология за допълнително материално стимулиране (ДМС). Максималният размер ще зависи от оценките на служителите и ръководителите – до две заплати на тримесечие за служителите и една заплата за управлението. ДМС ще се изплаща само при икономии в бюджета и ще бъде по избор, а не задължително.

Сметната палата акцентира и върху нуждата от млади и висококвалифицирани експерти в одиторските екипи. През 2025 г. са проведени пет конкурса за 75 свободни позиции, като 12 кандидати са класирани, а 10 вече са назначени.