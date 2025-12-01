НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Главчев въвежда мащабни съкращения и реформи в Сметната палата

          0
          42
          СНИМКА: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          В Сметната палата започват значими кадрови и структурни промени, разпоредени от председателя Димитър Главчев, съобщиха от пресцентъра на институцията. Целта е повишаване на ефективността в управлението на публичните средства и модернизиране на кадровата политика.

          - Реклама -
          Сметната палата: Партиите в парламента показват все по-добра финансова дисциплина Сметната палата: Партиите в парламента показват все по-добра финансова дисциплина

          Според издадените заповеди 37 чиновници, които имат право на пенсия за възраст и стаж, са освободени. Закриват се и 5% от незаетите щатни бройки, както и цял отдел в администрацията, което води до допълнителни съкращения.

          Въвежда се нова методология за допълнително материално стимулиране (ДМС). Максималният размер ще зависи от оценките на служителите и ръководителите – до две заплати на тримесечие за служителите и една заплата за управлението. ДМС ще се изплаща само при икономии в бюджета и ще бъде по избор, а не задължително.

          КС РЕШИ: Няма да разглежда искането за недопустимост на назначаването на Главчев КС РЕШИ: Няма да разглежда искането за недопустимост на назначаването на Главчев

          Сметната палата акцентира и върху нуждата от млади и висококвалифицирани експерти в одиторските екипи. През 2025 г. са проведени пет конкурса за 75 свободни позиции, като 12 кандидати са класирани, а 10 вече са назначени.

          В Сметната палата започват значими кадрови и структурни промени, разпоредени от председателя Димитър Главчев, съобщиха от пресцентъра на институцията. Целта е повишаване на ефективността в управлението на публичните средства и модернизиране на кадровата политика.

          - Реклама -
          Сметната палата: Партиите в парламента показват все по-добра финансова дисциплина Сметната палата: Партиите в парламента показват все по-добра финансова дисциплина

          Според издадените заповеди 37 чиновници, които имат право на пенсия за възраст и стаж, са освободени. Закриват се и 5% от незаетите щатни бройки, както и цял отдел в администрацията, което води до допълнителни съкращения.

          Въвежда се нова методология за допълнително материално стимулиране (ДМС). Максималният размер ще зависи от оценките на служителите и ръководителите – до две заплати на тримесечие за служителите и една заплата за управлението. ДМС ще се изплаща само при икономии в бюджета и ще бъде по избор, а не задължително.

          КС РЕШИ: Няма да разглежда искането за недопустимост на назначаването на Главчев КС РЕШИ: Няма да разглежда искането за недопустимост на назначаването на Главчев

          Сметната палата акцентира и върху нуждата от млади и висококвалифицирани експерти в одиторските екипи. През 2025 г. са проведени пет конкурса за 75 свободни позиции, като 12 кандидати са класирани, а 10 вече са назначени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          „Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове

          Дамяна Караджова -
          Найо Тицин шокира социалните мрежи, след като публикува видео с лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.
          Инциденти

          Автомобил се вряза в заведение във Враца, има ранени

          Никола Павлов -
          Двама мъже – на 25 и 22 години – са в болница след тежка нощна катастрофа във Враца. Според първоначалната информация автомобил със софийска регистрация...
          Други

          КЗП засилва контрола преди зимния туристически сезон

          Десислава Димитрова -
          КЗП предприема засилени действия в защита на туристите в навечерието на активния зимен туристически сезон. От институцията напомнят, че туроператорите и турагентите са длъжни да разполагат с валидна регистрация, за да гарантират правата и безопасността на клиентите.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions