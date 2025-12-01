НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          Голяма драма с участието на Десподов в Гърция

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кирил Десподов получи едва 20 минути игра при победата на ПАОК с 3:2 като гост на Левадиакос. Националът се появи на терена в 61-ата минута при резултат 2:2, заменяйки Лука Иванушец, но в 83-ата минута напусна, а на негово място влезе Меди Камара.

          Все още няма яснота дали смяната е била продиктувана от контузия или е била тактически ход, тъй като ПАОК остана с човек по-малко шест минути по-рано – в 77-ата Суаило Меите беше изгонен с директен червен картон.

          Мачът премина през множество обрати. Домакините поведоха в 10-ата минута чрез Кости, но Оздоев изравни в самия край на първото полувреме. Малко след почивката Вербич върна преднината за Левадиакос, преди Оздоев отново да изравни в 55-ата минута.

          Решителният момент дойде в 90-ата минута, когато Якумакис донесе трите точки на ПАОК въпреки численото им изоставане.

          Победата оставя солунци в челото на класирането.

