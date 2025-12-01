НА ЖИВО
          Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!

          Носителят на Златната топка се обърна към тримата легендарни играчи, които се борят с тежки заболявания

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!“.

          Това написа легендарният Христо Стоичков по арес на бившите си  съотборници в националния отбор  – Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев. 

          Тримата бивши са изправени пред големи изпитания в здравословен план. 

          Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов бе приет в болница на 24 ноември. Става дума за претърпян мозъчен удар. След инсулта той е в средно увредено състояние.

          Въпреки дрязгите и честите словесни разпри с Михайлов в миналото, днес Камата изрази пълна подкрепа и вдъхна кураж на съотборника си от 90-те години. 

          Преди няколко години с коварна болест се сблъска и легендата българския футбол – Петър Хубчев. 

          Късно снощи, 30 ноември, дойде поредната тревожна вест – този път за Любослав Пенев.

          Емблематичната фигура на националния отбор и ЦСКА е приет по спешност в онкологична клиника в Германия преди броени дни.

          Новината бе потвърдена от негови близки приятели. По неофициална информация състоянието му е критично, а химиотерапия не може да му бъде приложена, тъй като организмът му е много отслабнал и изтощен. 

          Това е втори път, в който Любо Пенев се сблъсква с коварната болест. През 1994 г. Пенев пропусна световното в САЩ, където националите ни направиха най-големия си футболен успех и завършиха на четвърто място в света. Тогава Пенев бе диагностициран с рак и трябваше спешно да се лекува. 

