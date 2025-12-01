НА ЖИВО
          Война

          iPhone треска в Газа: опашки за 17 Pro Max на фона на недостиг на лекарства и храна

          Снимка: WikiMedia Commons
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Фрапиращ контраст между хуманитарната криза и потреблението описва изданието The National, според което в Ивицата Газа продължават да се внасят десетки хиляди iPhone 17 Pro Max, въпреки че регионът изпитва остър недостиг на медикаменти и хранителни стоки.

          Телефоните се продават в импровизирани магазини и базари, включително в бежанския лагер Нусейрат. Там собственик на малък магазин за техника потвърждава огромното търсене.

          „Търсенето е невероятно – хората буквално се редят на опашки“, казва търговецът, цитиран от The National.

          Според местни източници много от устройствата пристигат през контрабандни канали или чрез посредници, които успяват да вкарат стоката, докато доставките на жизненоважни ресурси продължават да бъдат ограничени.

          Търсенето на скъпите смартфони поставя в остър контраст реалността в Газа: от една страна – тежка хуманитарна ситуация, а от друга – booming пазар за висок клас техника, която достига цени, значително надвишаващи тези в региона и извън него.

