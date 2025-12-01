НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ISW: ВСУ настъпват в района на Доброполе

          2
          69
          ВСУ с успех при Доброполе
          ВСУ с успех при Доброполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са постигнали успех близо до град Доброполе в Донецка област, съобщи базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в последния си доклад, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Анализаторите цитират украинския военен наблюдател Константин Машовец, който съобщи, че ВСУ наскоро са освободили Новое Шахове, източно от Доброполе. Това също показва, че руските сили вече не присъстват в Ивановка, където, според предишни доклади от руски източници, е имало руски войски.

          Машовец също така заявява, че украинските сили значително са попречили на руските войски да преминат река Казенни Торец и са спрели настъплението им по линията Ново Шахово-Шахово. Руснаците не успяват да пробият североизточно от Шахово, въпреки постоянното разполагане на подкрепленията си в района.

          В същото време украински войник с позивна Алекс отбелязва, че Доброполското направление остава може би едно от малкото по целия фронт, където Русия продължава да използва механизирани атаки с десетки бронирани машини и въздушно-десантни войски.

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ смята, че това показва, че този участък от фронта е приоритетен за руснаците, въпреки факта, че боевете за Покровск и Мирноград все още продължават.

          Сериозността на руските намерения се доказва и от информацията на Машовец, че руските войски се опитват да струпат щурмова пехота близо до Шахово и да обиколят селището от изток, близо до Владимировка.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са постигнали успех близо до град Доброполе в Донецка област, съобщи базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в последния си доклад, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Анализаторите цитират украинския военен наблюдател Константин Машовец, който съобщи, че ВСУ наскоро са освободили Новое Шахове, източно от Доброполе. Това също показва, че руските сили вече не присъстват в Ивановка, където, според предишни доклади от руски източници, е имало руски войски.

          Машовец също така заявява, че украинските сили значително са попречили на руските войски да преминат река Казенни Торец и са спрели настъплението им по линията Ново Шахово-Шахово. Руснаците не успяват да пробият североизточно от Шахово, въпреки постоянното разполагане на подкрепленията си в района.

          В същото време украински войник с позивна Алекс отбелязва, че Доброполското направление остава може би едно от малкото по целия фронт, където Русия продължава да използва механизирани атаки с десетки бронирани машини и въздушно-десантни войски.

          Авторът на Telegram канала „Офицер“ смята, че това показва, че този участък от фронта е приоритетен за руснаците, въпреки факта, че боевете за Покровск и Мирноград все още продължават.

          Сериозността на руските намерения се доказва и от информацията на Машовец, че руските войски се опитват да струпат щурмова пехота близо до Шахово и да обиколят селището от изток, близо до Владимировка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Евгений Дикий за ударите на ВСУ в Дагестан: Това е войната за нашето небе

          Иван Христов -
          В нощта на 1 декември, според руски медии, експлозия е разтърсила руския град Каспийск в Дагестан след атака с дрон. Там се намира едно...
          Война

          Боец от ВСУ: Украинската армия няма да се съгласи да се изтегли от Донбас дори при мирен договор

          Иван Христов -
          Малко е вероятно да бъде реализиран успешен отвод на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Донбас в рамките на евентуален мирен договор с Русия....
          Война

          Руската армия влезе в северното предградие на Покровск – Гришино

          Иван Христов -
          Руски щурмови части са влзели в северното предградие на Покровск – Гришино, съобщава ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин, цитиран от ТАСС. Войници...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions