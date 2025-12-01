Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са постигнали успех близо до град Доброполе в Донецка област, съобщи базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) в последния си доклад, предава „Зеркало недели“.

Анализаторите цитират украинския военен наблюдател Константин Машовец, който съобщи, че ВСУ наскоро са освободили Новое Шахове, източно от Доброполе. Това също показва, че руските сили вече не присъстват в Ивановка, където, според предишни доклади от руски източници, е имало руски войски.

Машовец също така заявява, че украинските сили значително са попречили на руските войски да преминат река Казенни Торец и са спрели настъплението им по линията Ново Шахово-Шахово. Руснаците не успяват да пробият североизточно от Шахово, въпреки постоянното разполагане на подкрепленията си в района.

В същото време украински войник с позивна Алекс отбелязва, че Доброполското направление остава може би едно от малкото по целия фронт, където Русия продължава да използва механизирани атаки с десетки бронирани машини и въздушно-десантни войски.

Авторът на Telegram канала „Офицер“ смята, че това показва, че този участък от фронта е приоритетен за руснаците, въпреки факта, че боевете за Покровск и Мирноград все още продължават.

Сериозността на руските намерения се доказва и от информацията на Машовец, че руските войски се опитват да струпат щурмова пехота близо до Шахово и да обиколят селището от изток, близо до Владимировка.