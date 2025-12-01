НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ивайло Мирчев: Полицията се изтегли и остави протеста на агитките, това е сценарий

          0
          284
          Снимка: Eurocom.bg
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев отправи тежки обвинения към органите на реда и управляващите, описвайки случващото се в центъра на София като предварително подготвен сценарий. Повод за думите му стана ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026, организиран от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          - Реклама -

          Мирчев сигнализира, че полицейските кордони са били премахнати в критичен момент, оставяйки мирните демонстранти в опасна близост до агресивни групи. „Това, което се случва, че полицията по някаква причина беше дръпната. От протеста по целия бул. „Цар Освободител“ до бул. „Васил Левски“ няма нито един полицай“, заяви той пред камерата на бТВ. Ситуацията се разви пред централата на ДПС, където шествието се бе насочило. Политикът подчерта, че въпросните агитки са платени и нямат нищо общо с легитимния протест. Той е направил опити да се свърже директно с министъра на вътрешните работи, с премиера и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

          Обстановката пред партийната централа се изостри, като бяха хвърлени множество бомбички и бутилки, придружени от скандирания „Българи, юнаци!“. Първоначално полицията е била разположена до прозорците на сградата на ДПС, но масираният обстрел с пиротехника е принудил униформените да предприемат действия по изтласкване на част от присъстващите. Постъпиха и тревожни данни за пострадали представители на медиите – телевизионен оператор съобщи, че органите на реда са използвали сълзотворен газ срещу журналисти.

          Демонстрацията под надслов „Няма да позволим да ни ограбят“ започна със събиране на граждани пред Министерския съвет малко преди 18:00 часа, като движението в района бе блокирано в 17:35 часа. След изказванията на лидерите на ПП-ДБ, около 20:00 часа множеството се отправи към централите на ДПС и ГЕРБ.

          Хаосът бе допълнен от спиране на електрозахранването в част от центъра на столицата, потвърдено от „Електрохолд“. Репортер на Actualno.com е забелязал организирана група от 20-30 души в черно облекло, въоръжени с бомбички, което кореспондира с предупрежденията за възможни провокации, целящи опорочаване на протеста.

          Лидерът на „Да, България“ Ивайло Мирчев отправи тежки обвинения към органите на реда и управляващите, описвайки случващото се в центъра на София като предварително подготвен сценарий. Повод за думите му стана ескалацията на напрежението по време на протеста срещу Бюджет 2026, организиран от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          - Реклама -

          Мирчев сигнализира, че полицейските кордони са били премахнати в критичен момент, оставяйки мирните демонстранти в опасна близост до агресивни групи. „Това, което се случва, че полицията по някаква причина беше дръпната. От протеста по целия бул. „Цар Освободител“ до бул. „Васил Левски“ няма нито един полицай“, заяви той пред камерата на бТВ. Ситуацията се разви пред централата на ДПС, където шествието се бе насочило. Политикът подчерта, че въпросните агитки са платени и нямат нищо общо с легитимния протест. Той е направил опити да се свърже директно с министъра на вътрешните работи, с премиера и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

          Обстановката пред партийната централа се изостри, като бяха хвърлени множество бомбички и бутилки, придружени от скандирания „Българи, юнаци!“. Първоначално полицията е била разположена до прозорците на сградата на ДПС, но масираният обстрел с пиротехника е принудил униформените да предприемат действия по изтласкване на част от присъстващите. Постъпиха и тревожни данни за пострадали представители на медиите – телевизионен оператор съобщи, че органите на реда са използвали сълзотворен газ срещу журналисти.

          Демонстрацията под надслов „Няма да позволим да ни ограбят“ започна със събиране на граждани пред Министерския съвет малко преди 18:00 часа, като движението в района бе блокирано в 17:35 часа. След изказванията на лидерите на ПП-ДБ, около 20:00 часа множеството се отправи към централите на ДПС и ГЕРБ.

          Хаосът бе допълнен от спиране на електрозахранването в част от центъра на столицата, потвърдено от „Електрохолд“. Репортер на Actualno.com е забелязал организирана група от 20-30 души в черно облекло, въоръжени с бомбички, което кореспондира с предупрежденията за възможни провокации, целящи опорочаване на протеста.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Платени агресори и полицейско бездействие

          Телевизия Евроком -
          Тази вечер станахме свидетели на безобразен вандализъм от страна на странно облечени или по-скоро маскирани хора на протеста. Те действаха организирано и сякаш по...
          Social

          ЕКШЪН: Разбиха клуб на партия ГЕРБ по време на протеста

          Телевизия Евроком -
          Група маскирани младежи разбиха клуб на партия ГЕРБ. Изпочупена е фасадата на сградата. Протестиращите счупиха всички прозорци на офиса на партията и дори се...
          Инциденти

          СНИМКИ: Футболни агитки внасят напрежение на протеста в София

          Телевизия Евроком -
          В последните минути градусите на протеста се вдигат все повече след като футболни агитки започнаха да хулиганстват и хвърлят бомбички, камъни и улуци от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions