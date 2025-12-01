Издирват 25-годишен мъж от Казанлък: последно е видян в село Енина

По последни данни той е забелязан в село Енина.

Продължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от Казанлък, в неизвестност от вечерта на 25 ноември 2025 г. Младият мъж е напуснал дома си след 22:00 ч., като оттогава следите му се губят. По информация на семейството той е излязъл през нощта, оставяйки личните си вещи и мобилния си телефон включен за зареждане — което прави проследяването му невъзможно.

По последни данни Станко е бил забелязан в планинското село Енина, откъдето в момента близките му и кметът организират издирване в района на Стара планина. Междувременно семейството е получило и неофициална информация, че той може да е бил видян и в района на съседния град Крън.

„От сряда сутринта го няма… Говори се, че е бил в Крън… Бил на някоя спирка. Влязъл в магазин, взел си нещо за ядене“, разказват родителите Бинка и Милко Скечелиеви, които описват сина си като тих, притеснителен и по-затворен.

В издирвателната операция се включи и спасителен клуб „Бъдеще“, чиито екипи работят съвместно с МВР и доброволци, организирани за обход на по-широк периметър.

Станко е висок около 175 см, със слабо телосложение и кафяви очи. В деня на изчезването си е бил облечен в черно яке, тъмен анцуг и бели кецове.

Близките отправят апел към обществеността:

„Благодарим им много, ако могат да помогнат да го намерят.“

Всеки, който има информация за местонахождението на Станко или го е забелязал, може да сигнализира на тел. 112 или да се свърже директно с близките на 0878 908 671.