НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Извънредни мерки в метрото: Пускат допълнителни влакове заради протеста в София

          0
          528
          Снимка: Facebook
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Заради значително увеличения поток от пътници по линиите на метрото, които преминават през централната градска част на София, са пуснати в движение два допълнителни метровлака. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

          - Реклама -

          От общинското дружество „Метрополитен“ допълниха, че подготвят за пускане още две мотриси, за да се справят с натоварването. Трафикът в метрото е изключително интензивен, след като множество граждани се насочиха към т.нар. Триъгълник на властта. Поводът за струпването е организираният протест срещу бюджета за 2026 г., като събралите се недоволни граждани скандират „оставка“.

          Заради значително увеличения поток от пътници по линиите на метрото, които преминават през централната градска част на София, са пуснати в движение два допълнителни метровлака. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

          - Реклама -

          От общинското дружество „Метрополитен“ допълниха, че подготвят за пускане още две мотриси, за да се справят с натоварването. Трафикът в метрото е изключително интензивен, след като множество граждани се насочиха към т.нар. Триъгълник на властта. Поводът за струпването е организираният протест срещу бюджета за 2026 г., като събралите се недоволни граждани скандират „оставка“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Платени агресори и полицейско бездействие

          Телевизия Евроком -
          Тази вечер станахме свидетели на безобразен вандализъм от страна на странно облечени или по-скоро маскирани хора на протеста. Те действаха организирано и сякаш по...
          Social

          ЕКШЪН: Разбиха клуб на партия ГЕРБ по време на протеста

          Телевизия Евроком -
          Група маскирани младежи разбиха клуб на партия ГЕРБ. Изпочупена е фасадата на сградата. Протестиращите счупиха всички прозорци на офиса на партията и дори се...
          Инциденти

          СНИМКИ: Футболни агитки внасят напрежение на протеста в София

          Телевизия Евроком -
          В последните минути градусите на протеста се вдигат все повече след като футболни агитки започнаха да хулиганстват и хвърлят бомбички, камъни и улуци от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions