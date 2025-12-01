Заради значително увеличения поток от пътници по линиите на метрото, които преминават през централната градска част на София, са пуснати в движение два допълнителни метровлака. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

- Реклама -

От общинското дружество „Метрополитен“ допълниха, че подготвят за пускане още две мотриси, за да се справят с натоварването. Трафикът в метрото е изключително интензивен, след като множество граждани се насочиха към т.нар. Триъгълник на властта. Поводът за струпването е организираният протест срещу бюджета за 2026 г., като събралите се недоволни граждани скандират „оставка“.