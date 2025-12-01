Как ще се извозват отпадъците в София?

От 1 декември още три района в София – „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ – остават без договор с фирма за сметоизвозване. Така те се присъединяват към вече засегнатите „Люлин“ и „Красно село“, където проблемът се появи в началото на октомври. Столична община въвежда временна кризисна организация, за да не се допусне натрупване на отпадъци.
Как ще се чисти, докато бъде сключен нов договор?
По данни на bTV и местните власти почистването временно се поема от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и от самите районни администрации.
„Слатина“
Кметът Георги Илиев съобщава, че в района вече са осигурени три нови камиона, а организацията е изготвена в детайли:
Той допълва, че до края на седмицата очакват още един камион, а с решение на СОС предстои закупуването на още два малки камиона за всички засегнати райони.
„Подуяне“
Кметът Християн Христов посочва, че районът е имал един месец подготовка преди настъпването на кризата:
„Изгрев“
За „Изгрев“ важи същият кризисен механизъм, като организацията се поема съвместно с общинското предприятие и районната администрация.
Капацитетът на общината – засега недостатъчен
Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева призна, че наличната техника е ограничена:
5 големи камиона
6 малки камиона
При нужни 14 големи за нормално обслужване на трите района.
Бобчева обаче увери, че се работи активно за разширяване на капацитета:
Призив към гражданите
Общината и районните кметове молят жителите на засегнатите райони:
да продължат разделното изхвърляне на отпадъци
да не изхвърлят едри и извънгабаритни вещи в сивите контейнери
