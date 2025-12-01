НА ЖИВО
          Как ще се извозват отпадъците в София?

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От 1 декември още три района в София – „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ – остават без договор с фирма за сметоизвозване. Така те се присъединяват към вече засегнатите „Люлин“ и „Красно село“, където проблемът се появи в началото на октомври. Столична община въвежда временна кризисна организация, за да не се допусне натрупване на отпадъци.

          Как ще се чисти, докато бъде сключен нов договор?

          По данни на bTV и местните власти почистването временно се поема от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и от самите районни администрации.

          „Слатина“

          Кметът Георги Илиев съобщава, че в района вече са осигурени три нови камиона, а организацията е изготвена в детайли:

          „Надявам се да не се озоваваме в ситуацията на ‘Люлин’ и ‘Красно село’. Имаме ясна координация със Столична община и СПТО.“

          София въвежда временна схема за сметосъбиране в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ София въвежда временна схема за сметосъбиране в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“

          Той допълва, че до края на седмицата очакват още един камион, а с решение на СОС предстои закупуването на още два малки камиона за всички засегнати райони.

          „Подуяне“

          Кметът Християн Христов посочва, че районът е имал един месец подготовка преди настъпването на кризата:

          „Графикът остава същият. Започваме с три камиона, което гарантира нормално обслужване още от първия ден.“

          „Изгрев“

          За „Изгрев“ важи същият кризисен механизъм, като организацията се поема съвместно с общинското предприятие и районната администрация.

          Капацитетът на общината – засега недостатъчен

          Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева призна, че наличната техника е ограничена:

          • 5 големи камиона
          • 6 малки камиона

          При нужни 14 големи за нормално обслужване на трите района.

          Кризата с отпадъците в „Люлин“ се задълбочава: районният кмет предупреждава за ново натрупване на боклук Кризата с отпадъците в „Люлин“ се задълбочава: районният кмет предупреждава за ново натрупване на боклук

          Бобчева обаче увери, че се работи активно за разширяване на капацитета:

          „Очакваме още тази седмица да получим допълнително шест камиона. Всеки район работи по изграждането на собствен капацитет.“

          Призив към гражданите

          Общината и районните кметове молят жителите на засегнатите райони:

          • да продължат разделното изхвърляне на отпадъци
          • да не изхвърлят едри и извънгабаритни вещи в сивите контейнери

