Как ще се извозват отпадъците в София?

От 1 декември още три района в София – „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ – остават без договор с фирма за сметоизвозване. Така те се присъединяват към вече засегнатите „Люлин“ и „Красно село“, където проблемът се появи в началото на октомври. Столична община въвежда временна кризисна организация, за да не се допусне натрупване на отпадъци.

Как ще се чисти, докато бъде сключен нов договор?

По данни на bTV и местните власти почистването временно се поема от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и от самите районни администрации.

„Слатина“

Кметът Георги Илиев съобщава, че в района вече са осигурени три нови камиона, а организацията е изготвена в детайли:

„Надявам се да не се озоваваме в ситуацията на ‘Люлин’ и ‘Красно село’. Имаме ясна координация със Столична община и СПТО.“

Той допълва, че до края на седмицата очакват още един камион, а с решение на СОС предстои закупуването на още два малки камиона за всички засегнати райони.

„Подуяне“

Кметът Християн Христов посочва, че районът е имал един месец подготовка преди настъпването на кризата:

„Графикът остава същият. Започваме с три камиона, което гарантира нормално обслужване още от първия ден.“

„Изгрев“

За „Изгрев“ важи същият кризисен механизъм, като организацията се поема съвместно с общинското предприятие и районната администрация.

Капацитетът на общината – засега недостатъчен

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева призна, че наличната техника е ограничена:

5 големи камиона

6 малки камиона

При нужни 14 големи за нормално обслужване на трите района.

Бобчева обаче увери, че се работи активно за разширяване на капацитета:

„Очакваме още тази седмица да получим допълнително шест камиона. Всеки район работи по изграждането на собствен капацитет.“

Призив към гражданите

Общината и районните кметове молят жителите на засегнатите райони: