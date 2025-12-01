Кая Калас: Русия не иска мир, трябва да направим Украйна максимално силна

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че Русия не иска мир и че Европа „трябва да направи Украйна максимално силна“, предава Le Figaro.

- Реклама -

По думите й в навечерието на срещата на министрите на отбраната от ЕС, предстоящата седмица може да бъде „решаваща“ за Украйна, предвид редица предстоящи преговори.

„Това може да бъде решаваща седмица за дипломацията“, заяви тя пред репортери.

Според нея ЕС е бил информиран, че преговорите в САЩ са били трудни, но продуктивни.

„Все още не знаем резултатите, но днес ще говоря с украинския министър на отбраната и министър на външните работи“, добави тя.