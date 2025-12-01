Кой е ключовият фактор за трагедията в Хонконг?

Официални лица в Хонконг съобщиха, че част от външните мрежи, използвани върху скелето на жилищен комплекс, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост. Разкритията идват след смъртоносния пожар, който отне живота на 146 души, предаде АФП.

„Пробите, взети от седем различни места – от високите, средните и ниските етажи в четири сгради – не покриват стандартите за пожароустойчивост“, заяви главният секретар на града Ерик Чан на пресконференция.

Трагедията е най-тежката в Хонконг от 1948 г., когато 176 души загиват при пожар в склад. Случаят предизвика сравнения с бедствието в лондонския „Гренфел Тауър“ през 2017 г., при което загинаха 72 души.

Миналата година властите уверили жителите на комплекса „Ван Фук Корт“, че „рискът от пожар е сравнително нисък“, въпреки многократните им оплаквания за пожароопасни ремонтни дейности, посочиха от градското министерство на труда пред Ройтерс.

Антикорупционната служба на Хонконг обяви, че е арестувала осем души, сред които инженер-консултант, подизпълнител по изграждането на скелетата и посредник.