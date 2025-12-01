НА ЖИВО
          Свят

          Кой е ключовият фактор за трагедията в Хонконг?

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Официални лица в Хонконг съобщиха, че част от външните мрежи, използвани върху скелето на жилищен комплекс, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост. Разкритията идват след смъртоносния пожар, който отне живота на 146 души, предаде АФП.

          Китай нарежда мащабни проверки на сгради след трагедията със 128 жертви в Хонконг

          Пробите, взети от седем различни места – от високите, средните и ниските етажи в четири сгради – не покриват стандартите за пожароустойчивост“, заяви главният секретар на града Ерик Чан на пресконференция.

          Трагедията е най-тежката в Хонконг от 1948 г., когато 176 души загиват при пожар в склад. Случаят предизвика сравнения с бедствието в лондонския „Гренфел Тауър“ през 2017 г., при което загинаха 72 души.

          Хонконг в пламъци: десетки загинали и арести след един от най-смъртоносните пожари в историята на града (ВИДЕО)

          Миналата година властите уверили жителите на комплекса „Ван Фук Корт“, че „рискът от пожар е сравнително нисък“, въпреки многократните им оплаквания за пожароопасни ремонтни дейности, посочиха от градското министерство на труда пред Ройтерс.

          Антикорупционната служба на Хонконг обяви, че е арестувала осем души, сред които инженер-консултант, подизпълнител по изграждането на скелетата и посредник.

          Свят

          Тръмп срещу щатските регулации на изкуствения интелект: проектът за изпълнителна заповед разделя Вашингтон

          Дамяна Караджова -
          Президент на Америка Доналд Тръмп обмисля да окаже натиск върху отделните щати да прекратят собствените си регулации върху изкуствения интелект.
          Инциденти

          Смъртоносен инцидент в Полша: хеликоптер ае разби и двама души загинали

          Дамяна Караджова -
          Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер в близост до Жешов, в Югоизточна Полша.
          Политика

          Тръмп потвърди разговор с Мадуро на фона на обвинения за наркоканал

          Дамяна Караджова -
          САЩ твърдят, че той управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка.

