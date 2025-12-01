„Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове

Найо Тицин шокира социалните мрежи, след като публикува видео с лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. На кадрите, разпространени от пиара на партията, се вижда как Василев се изявява в нощен клуб. Малко преди изпълнението на група млади музиканти, той се качва на сцената – вероятно като част от предварително съгласувана проява с изпълнителите.
„Кой разпореди това безобразие“, крещи Василев в микрофона, след което слиза от сцената и започва да танцува и реагира бурно на музиката.
Видео от същата сцена, но от различен ъгъл, е публикувано и като стори в страницата на „Продължаваме промяната“. Там ясно се вижда как, докато произнася репликите си, Василев вдига юмрук, а после го отпуска – жест, силно напомнящ този на Румен Радев от юлските протести през 2020 година, когато президентът застана пред гражданите след арестите на двама негови съветници.
Изявата на Василев очевидно препраща към неговото напрегнато поведение по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси миналата седмица. Тогава той нахлу в залата, грабна микрофон и в продължение на почти два часа води остри словесни сблъсъци с колегите си.
Това не е първият емоционален момент на лидера на ПП. В минал период по време на реч в парламента той гръмко изкрещя в микрофона: „Криза, такава голяма криза“, превръщайки фразата в част от политическия фолклор. Сега Василев очевидно пренася „култовите“ изрази и извън пленарната зала.
По време на изпълненията в клуба музикантите повтарят друг негов репликат от комисията – „Господине, вие сте в криза“. Според публикации в социалните мрежи на събитието са присъствали и други представители на „Продължаваме промяната“.
Междувременно партията подготвя нов протест в понеделник – въпреки че бюджетът беше изтеглен за преработване, а политически партии, бизнес и синдикати бяха поканени да участват в нови обсъждания. Този път мотивите на протестиращите поставят акцент върху цялостната политика на правителството, а не само върху проектобюджета.
Първият протест се проведе в сряда и беше насочен срещу бюджета за 2026 година.
Този път Василев ми хареса. 😀👍
Joro Rosinov Изчетох този безкрайно тъп и дълъг буламач! Такава каша ти е в главата ,че няма как да се резбере какво искаш да кажеш! Явно нищо! Просто ,първо трябва да започнеш да мислиш, после да се научиш да анализираш за да стигнеш до истината и чак тогава да пишеш , ако си успял да я разбереш!
Krasimira Gulemetova , 1-во на ,,ти“, на баджанака в махалата като претакате зелето! Нямам спомен да се познаваме за да фамилиарничите на ,,ти“. 2. Защо не ги вземете тези вождове у вас да Ви управляват от сутрин до вечер? И без друго цялата им власт е престъпна, освен фалшива такава! Вие не сте хора, не сте и п0 лу ч0 веци, МПС-та сте. МПС-та търсещи цял живот водачи да ги управляват =МПС. Неодушевен предмет от гаража! 3. Да мисля? Няма ли най-накрая да го научите този български език – собствения Ви език? Всяка дума има освен смисъл и значение, но и произход! Това, че телевизорът бил така казал е крайно недостатъчно! Вие у вас на хладилника – печка ли казвате? На климатика – стол? На стола – котлон?
Възможно ли е да не знаете какво е общество, държава, демокрация, които бъркате с @фрикаснко племе с вождове?
Една шайка от престъпни вождове решават еднолично как да живеят всички останали? Що е то? Насилие? @фирканско племе с вождове? Ф@шизъм? Диктатура? Тоталитаризъм? Тероризъм / от терор/? Мракобесие? Криминални понятия? Върховно престъпление?
И ако си нямаха лична УЖ съдебна система, дали нямаше да бъдат с повдигнати обвинения? Лично и поименно? Как мислите? Любимата им УЖ съдебна система?
Ако бяха в сглобка с Б.Б и Пеевски надали щяха да зоват за протест срещу каквото и да е било.
Мирослав Бодуроведва ли щяха предлагат такъв бюджет, ама карай
Iliya Med Nikolov вие на където сте тръгнали аз се връщам от там
Мирослав Бодуров Ами стой си там
Оставка е решението.
Голяма реклама, голяма работа. Видяхме им капацитета- стига дотам да изперат ГЕРБ и ДПС.
Геновева Кръстева Глупава си.
Геновева Кръстева народът пере на избори, прокуратурата препира на трупчета.
Това е абсолютна свинщина! Тоя неадекватник и международен измамник е обида за българина!
Ия Русева Трол прост.
Ия Русеване е
Iliya Med Nikolov, сигурна съм, че за теб „не е“, личи ти и без да ни убеждаваш.
Ия Русеваи за тебе не е, Бабче. Ще е за всички, когато се произнесе съдът в тази посока.
Iliya Med Nikolov, никой съд не може да се произнесе за липсата на интелект на розовите прасета с пеньоари, дори и маскирани с мъжките атрибути брада и мустаци
Ха,ха, хареса ми!Безобразията в нашата мила Родина са безброй.Защо трябва текста на една песен да ни притеснява.Да се притесняват тези за които се отнася.🤣
ИЗЧЕЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ДО ЕДИН МАФИЯ ПЕРАЧИ НА КИТАЙСКАТА МАФИЯ.
СМЯНА НА ЦЯЛАТА НИ ГЕОПОЛИТИКА СЕГА.
Къде е линкът?
Глупости на търкалета…