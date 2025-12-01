„Кой разпореди това безобразие“: Гневът на Асен Василев прозвуча и в нощните клубове

Найо Тицин шокира социалните мрежи, след като публикува видео с лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. На кадрите, разпространени от пиара на партията, се вижда как Василев се изявява в нощен клуб. Малко преди изпълнението на група млади музиканти, той се качва на сцената – вероятно като част от предварително съгласувана проява с изпълнителите.

- Реклама -

„Кой разпореди това безобразие“, крещи Василев в микрофона, след което слиза от сцената и започва да танцува и реагира бурно на музиката.

Видео от същата сцена, но от различен ъгъл, е публикувано и като стори в страницата на „Продължаваме промяната“. Там ясно се вижда как, докато произнася репликите си, Василев вдига юмрук, а после го отпуска – жест, силно напомнящ този на Румен Радев от юлските протести през 2020 година, когато президентът застана пред гражданите след арестите на двама негови съветници.

Изявата на Василев очевидно препраща към неговото напрегнато поведение по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси миналата седмица. Тогава той нахлу в залата, грабна микрофон и в продължение на почти два часа води остри словесни сблъсъци с колегите си.

Това не е първият емоционален момент на лидера на ПП. В минал период по време на реч в парламента той гръмко изкрещя в микрофона: „Криза, такава голяма криза“, превръщайки фразата в част от политическия фолклор. Сега Василев очевидно пренася „култовите“ изрази и извън пленарната зала.

По време на изпълненията в клуба музикантите повтарят друг негов репликат от комисията – „Господине, вие сте в криза“. Според публикации в социалните мрежи на събитието са присъствали и други представители на „Продължаваме промяната“.

Междувременно партията подготвя нов протест в понеделник – въпреки че бюджетът беше изтеглен за преработване, а политически партии, бизнес и синдикати бяха поканени да участват в нови обсъждания. Този път мотивите на протестиращите поставят акцент върху цялостната политика на правителството, а не само върху проектобюджета.

Първият протест се проведе в сряда и беше насочен срещу бюджета за 2026 година.