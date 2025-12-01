Кремъл потвърди: Путин и Уиткоф се срещат тази седмица

Дмитрий Песков уточни, че срещата ще се състои през втората половина на деня

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори за Украйна с американския пратеник Стив Уиткоф в Москва във вторник следобед (2 декември).

„Срещата с Уиткоф е планирана за утре“, заяви пред журналисти прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, като уточни, че тя ще се състои „през втората половина на деня“.

Срещата идва непосредствено след новия кръг преговори между Съединените щати и Украйна, проведен в неделя във Флорида, където държавният секретар Марко Рубио оглави американската делегация. В нея участваха специалният пратеник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, както и зетят на президента Джаред Къшнър.

От украинска страна делегацията беше ръководена от Рустем Умеров, бивш министър на отбраната, който пое ролята след оставката на главния украински преговарящ Андрий Ермак, подал оставка заради разследване срещу него. В екипа участваха още Андрий Гнатов, началник на щаба на въоръжените сили на Украйна, и президентският съветник Олександър Бевз.

Рубио определи разговорите като продуктивни, но подчерта, че „остава още много работа“ за постигане на мирно споразумение между Киев и Москва. Умеров също определи срещите във Флорида като „продуктивни и успешни“.

Очаква се Уиткоф да се срещне отново с Владимир Путин, след като приключи новият етап от разговорите с украинската страна.

Преди седмица САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир, която съдържа промени спрямо по-ранния план на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп — план, възприет тогава от Киев и съюзниците му като твърде благоприятен за Москва.