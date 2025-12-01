НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          КЗП засилва контрола преди зимния туристически сезон

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Комисията за защита на потребителите (КЗП) предприема засилени действия в защита на туристите в навечерието на активния зимен туристически сезон. От институцията напомнят, че туроператорите и турагентите са длъжни да разполагат с валидна регистрация, за да гарантират правата и безопасността на клиентите.

          КЗП започва проверки за поскъпването на синята зона КЗП започва проверки за поскъпването на синята зона

          Задължително е предоставянето на ясни и пълни условия за всяко туристическо пътуване. Търговците трябва да имат и застраховка „Отговорност на туроператора“, която покрива щети при евентуална несъстоятелност. Екипите на КЗП ще проверяват и местата за настаняване – дали са категоризирани или регистрирани, както и дали предоставяните услуги отговарят на обявената категория.

          КЗП глоби 70 търговци за непубликувани цени на стоките КЗП глоби 70 търговци за непубликувани цени на стоките

          През този сезон особен акцент ще бъде поставен върху задължението за двойно обозначаване на цените – в лева и евро, както и върху коректното превалутиране, съгласно Закона за въвеждане на еврото.

          Планирани са съвместни проверки с други институции, след работни срещи с представители на Министерството на туризма, местната власт, МВР, НАП, БАБХ, АПИ, РЗИ и др. Контролът ще продължи през целия зимен сезон.

