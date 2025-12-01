КЗП засилва контрола преди зимния туристически сезон

Комисията за защита на потребителите (КЗП) предприема засилени действия в защита на туристите в навечерието на активния зимен туристически сезон. От институцията напомнят, че туроператорите и турагентите са длъжни да разполагат с валидна регистрация, за да гарантират правата и безопасността на клиентите.

Задължително е предоставянето на ясни и пълни условия за всяко туристическо пътуване. Търговците трябва да имат и застраховка „Отговорност на туроператора“, която покрива щети при евентуална несъстоятелност. Екипите на КЗП ще проверяват и местата за настаняване – дали са категоризирани или регистрирани, както и дали предоставяните услуги отговарят на обявената категория.

През този сезон особен акцент ще бъде поставен върху задължението за двойно обозначаване на цените – в лева и евро, както и върху коректното превалутиране, съгласно Закона за въвеждане на еврото.

Планирани са съвместни проверки с други институции, след работни срещи с представители на Министерството на туризма, местната власт, МВР, НАП, БАБХ, АПИ, РЗИ и др. Контролът ще продължи през целия зимен сезон.