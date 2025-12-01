Лион разби Нант и се завърна в Топ 6 във Франция

Олимпик (Лион) се завърна на победния път във Франция, надигравайки Нант с 3:0 като домакин в двубой от 14-и кръг на Лига 1.

- Реклама -

Мачът се игра на стадион „Олимпийски парк“ в Лион.

Попаденията за раздираният от финансови проблеми отбор реализираха Абне Винисиус (51′) и уругваецът Мартин Сатриано (70′ и 77′). Гол на Дьоф от гостите бе отменен в края от ВАР поради нарушение.

Нант играха с човек по-малко от 43-ата минута когато Жуниор Муанга беше изгонен с директен червен картон.

С успеха Олимпик (Лион) излезе на 6-а позиция във временното класиране с актив от 24 точки. Нант са 16-и с 11 пункта.