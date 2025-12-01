Лора Караджова стана майка за трети път

Известната българска певица Лора Караджова съобщи радостната новина, че е родила третото си дете, предизвиквайки вълна от поздравления от фенове, приятели и близки. Тя публикува снимка в Instagram, като лицето на новороденото момченце е скрито с емотикон.

Под кадъра Лора добави закачливо послание в рими:

„Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл, мъничък Никола. Мама скоро ще те води в мола. Но до тогава много трябва да ядеш и не много да ревеш!“

За певицата това е трето дете, а за баща ѝ – легендарния вокалист на „Сигнал“ Йордан Караджов – още едно внуче, което да носи радост в семейството. Караджова вече е майка на две деца – дъщеря Алиса (родена около 2014 г.) и син Матео, появил се през периода на пандемията.

Лора е споделяла многократно, че съчетаването на майчинството и музикалната кариера е предизвикателство, но именно децата ѝ дават смисъл, радост и стабилност. С появата на малкия Никола ежедневието ѝ несъмнено ще стане още по-пъстро и изпълнено с щастие.