Любо Пенев в най-тежката битка: легендата с рак на бъбрека

Легендата на българския футбол Любослав Пенев е приет по спешност в германска онкологична клиника, след като лекарите са установили рак на бъбрека, съобщават международни и български източници. Състоянието му е определено като животозастрашаващо, а специалистите засега не могат да започнат химиотерапия заради силното изтощение на организма му.

Според информацията от болницата Пенев е сериозно отслабнал, а екипът от нефролози все още се въздържа от прогнози относно лечението и шансовете за подобрение.

„Организмът му е прекалено слаб, за да започнем стандартна терапия. Работим внимателно и следим всеки показател“, коментират лекари, цитирани от медии в Германия.

Ситуацията напомня за тежкото изпитание, през което Пенев премина преди повече от три десетилетия. В средата на 90-те години той бе диагностициран с рак на тестиса, което го лиши от участие на Световното първенство през 1994 г. в САЩ. Тогава нападателят успя да се пребори с болестта и да се върне на терена.

Днес, на 59 години, Пенев отново се изправя срещу сериозно предизвикателство. Негови близки споделят, че той е силно изтощен и отслабнал, а медицинските екипи в Германия все още не са взели окончателно решение за подходящия терапевтичен подход. Заболяването е в напреднал стадий.

До него в болницата неотлъчно са съпругата му Кристина и двамата им синове. Подкрепата към бившия национал и треньор е огромна – от футболисти, колеги, фенове и клубове.

Особено силен жест на солидарност дойде от родния му клуб ЦСКА, който публикува емоционално послание.

„Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията. Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух… Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!“, посочват от клуба.

Състоянието на Пенев продължава да бъде следено отблизо, а българската и международната спортна общност отправят надежда за неговото стабилизиране и възстановяване.