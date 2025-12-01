Любо Пенев в най-тежката битка: легендата с рак на бъбрека

Легендата на българския футбол Любослав Пенев е приет по спешност в германска онкологична клиника, след като лекарите са установили рак на бъбрека, съобщават международни и български източници. Състоянието му е определено като животозастрашаващо, а специалистите засега не могат да започнат химиотерапия заради силното изтощение на организма му.
Според информацията от болницата Пенев е сериозно отслабнал, а екипът от нефролози все още се въздържа от прогнози относно лечението и шансовете за подобрение.
Ситуацията напомня за тежкото изпитание, през което Пенев премина преди повече от три десетилетия. В средата на 90-те години той бе диагностициран с рак на тестиса, което го лиши от участие на Световното първенство през 1994 г. в САЩ. Тогава нападателят успя да се пребори с болестта и да се върне на терена.
Днес, на 59 години, Пенев отново се изправя срещу сериозно предизвикателство. Негови близки споделят, че той е силно изтощен и отслабнал, а медицинските екипи в Германия все още не са взели окончателно решение за подходящия терапевтичен подход. Заболяването е в напреднал стадий.
До него в болницата неотлъчно са съпругата му Кристина и двамата им синове. Подкрепата към бившия национал и треньор е огромна – от футболисти, колеги, фенове и клубове.
Особено силен жест на солидарност дойде от родния му клуб ЦСКА, който публикува емоционално послание.
Състоянието на Пенев продължава да бъде следено отблизо, а българската и международната спортна общност отправят надежда за неговото стабилизиране и възстановяване.
