      понеделник, 01.12.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Любо Пенев в най-тежката битка: легендата с рак на бъбрека

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Легендата на българския футбол Любослав Пенев е приет по спешност в германска онкологична клиника, след като лекарите са установили рак на бъбрека, съобщават международни и български източници. Състоянието му е определено като животозастрашаващо, а специалистите засега не могат да започнат химиотерапия заради силното изтощение на организма му.

          Според информацията от болницата Пенев е сериозно отслабнал, а екипът от нефролози все още се въздържа от прогнози относно лечението и шансовете за подобрение.

          „Организмът му е прекалено слаб, за да започнем стандартна терапия. Работим внимателно и следим всеки показател“, коментират лекари, цитирани от медии в Германия.

          Ситуацията напомня за тежкото изпитание, през което Пенев премина преди повече от три десетилетия. В средата на 90-те години той бе диагностициран с рак на тестиса, което го лиши от участие на Световното първенство през 1994 г. в САЩ. Тогава нападателят успя да се пребори с болестта и да се върне на терена.

          Днес, на 59 години, Пенев отново се изправя срещу сериозно предизвикателство. Негови близки споделят, че той е силно изтощен и отслабнал, а медицинските екипи в Германия все още не са взели окончателно решение за подходящия терапевтичен подход. Заболяването е в напреднал стадий.

          До него в болницата неотлъчно са съпругата му Кристина и двамата им синове. Подкрепата към бившия национал и треньор е огромна – от футболисти, колеги, фенове и клубове.

          Особено силен жест на солидарност дойде от родния му клуб ЦСКА, който публикува емоционално послание.

          „Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията. Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух… Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!“, посочват от клуба.

          Състоянието на Пенев продължава да бъде следено отблизо, а българската и международната спортна общност отправят надежда за неговото стабилизиране и възстановяване.

          Започна проверка дали дипломата на Георги Иванов за средно образование е истинска

          Николай Минчев -
          Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, свързано с дипломата за средно образование на настоящия президент на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо....
          Крими

          Заплахи с убийство – мъж заплаши кондукторка във влак в София

          Дамяна Караджова -
          Софийска районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж, отправил заплахи с нож към длъжностно лице – кондуктор във влак.
          Правосъдие

          Прокуратурата разследва дипломата на Гонзо

          Никола Павлов -
          Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнал за използване на предполагаем фалшив официален документ, свързан с дипломата за средно образование на настоящия...

