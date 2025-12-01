НА ЖИВО
          „Магазин за хората" отваря врати в Пловдив : Над 45 продукта с ниски цени

          Дамяна Караджова
          Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители

          Магазин за хората“ ЕАД, Централният кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство, което ще разшири достъпа на потребителите до основни хранителни стоки. От декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с продукти, доставяни от дружеството.

          Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница – олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост, произведени от български производители.

          Продуктите ще бъдат предлагани в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните предложения на големите търговски вериги. Ценовата политика ще следва концепцията „Всеки ден ниска цена“, като стойностите няма да варират през седмицата.

          Благодарение на партньорството над 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат удобен достъп до качествени български продукти – без да пътуват до големите градове. Това ще улесни пазаруването и ще спести разходи на домакинствата.

          Инициативата обхваща магазини КООП в десетки населени места, включително:
          Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Чалъкови, Ахматово, Бачково, Белозем, Богдан, Ведраре, Войводиново, Голям Чардак, Горна Махала, Драгомир, Дуванлии, Искра, Калековец, Каравелово, Кръстевич, Моминско, Новаково, Поповица, Правище, Розино, Столетово, Тополово, Христо Даново, Чешнегирово, Ясно поле и др.

          Мобилният магазин обслужва: Руен, Скобелево, Извор, Дедово, Чехларе, Бабек, Свежен.

          Подписаното споразумение е ключов етап от стратегията „Магазин за хората“. Целта е до 2026 г. да бъде изградена национална мрежа за достъп до продуктите – чрез разширяване в нови региони, откриване на франчайз магазини и нови локации.

