Макрон приема Зеленски за нов кръг мирни преговори

Френският президент Еманюел Макрон приема днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който се намира под засилен военен и политически натиск, съобщи Франс прес. Срещата идва непосредствено след проведените вчера преговори между украинската и американската делегации във Флорида.

Зеленски ще бъде посрещнат в Елисейския дворец в 10:00 ч. местно време, като преди официалните разговори двамата президенти ще направят изявление пред медиите, последвано от работен обяд.

Според френското президентство:

„Двамата лидери ще обсъдят ситуацията и условията за справедлив и траен мир в духа на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна.“

Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна разгледаха американския план в 28 точки за прекратяване на войната и нанесоха корекции по някои от тях. Вчера във Флорида украинските и американските представители обсъждаха най-чувствителните елементи от плана.

Докато Зеленски е в Париж, към Москва се очаква да отпътува специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, което добавя още един дипломатически акцент към напрегнатата международна обстановка.