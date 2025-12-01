НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Макрон приема Зеленски за нов кръг мирни преговори

          0
          20
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Френският президент Еманюел Макрон приема днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който се намира под засилен военен и политически натиск, съобщи Франс прес. Срещата идва непосредствено след проведените вчера преговори между украинската и американската делегации във Флорида.

          - Реклама -
          Зеленски назначи Оксана Маркарова за свой съветник по възстановяването Зеленски назначи Оксана Маркарова за свой съветник по възстановяването

          Зеленски ще бъде посрещнат в Елисейския дворец в 10:00 ч. местно време, като преди официалните разговори двамата президенти ще направят изявление пред медиите, последвано от работен обяд.

          Според френското президентство:

          „Двамата лидери ще обсъдят ситуацията и условията за справедлив и траен мир в духа на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна.“

          Песков: Зеленски допусна много грешки и позволи на Запада да контролира Украйна Песков: Зеленски допусна много грешки и позволи на Запада да контролира Украйна

          Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна разгледаха американския план в 28 точки за прекратяване на войната и нанесоха корекции по някои от тях. Вчера във Флорида украинските и американските представители обсъждаха най-чувствителните елементи от плана.

          Докато Зеленски е в Париж, към Москва се очаква да отпътува специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, което добавя още един дипломатически акцент към напрегнатата международна обстановка.

          Френският президент Еманюел Макрон приема днес в Париж своя украински колега Володимир Зеленски, който се намира под засилен военен и политически натиск, съобщи Франс прес. Срещата идва непосредствено след проведените вчера преговори между украинската и американската делегации във Флорида.

          - Реклама -
          Зеленски назначи Оксана Маркарова за свой съветник по възстановяването Зеленски назначи Оксана Маркарова за свой съветник по възстановяването

          Зеленски ще бъде посрещнат в Елисейския дворец в 10:00 ч. местно време, като преди официалните разговори двамата президенти ще направят изявление пред медиите, последвано от работен обяд.

          Според френското президентство:

          „Двамата лидери ще обсъдят ситуацията и условията за справедлив и траен мир в духа на дискусиите от Женева и в тясно сътрудничество с европейските партньори на Украйна.“

          Песков: Зеленски допусна много грешки и позволи на Запада да контролира Украйна Песков: Зеленски допусна много грешки и позволи на Запада да контролира Украйна

          Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна разгледаха американския план в 28 точки за прекратяване на войната и нанесоха корекции по някои от тях. Вчера във Флорида украинските и американските представители обсъждаха най-чувствителните елементи от плана.

          Докато Зеленски е в Париж, към Москва се очаква да отпътува специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, което добавя още един дипломатически акцент към напрегнатата международна обстановка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Бюджет 2026 на старта: Власт и социални партньори финализират общите параметри

          Дамяна Караджова -
          Миналата седмица напрежението по улиците и в различни съсловия доведе до необичайна стъпка – временно замразяване на бюджетната процедура.
          Общество

          София въвежда временна схема за сметосъбиране в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“

          Десислава Димитрова -
          От днес Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3), съобщиха от администрацията.
          Икономика

          „Газпром“ с ръст, а „Роснефт“ със 70% срив

          Екип Евроком -
          Руският енергиен сектор показва силно контрастни резултати през първите девет месеца на 2025 г. Газовият монополист „Газпром“ отчита увеличение на нетната си печалба с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions