      понеделник, 01.12.25
          Война

          Маряна Безуглая: Руските войски вече са в Гуляйполе

          Гуляйполе
          Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски вече са в Гуляйполе, пише народният депутат на Украйна Маряна Безуглая в своя канал в Telegram. Едновременно с това офицерът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Алекс отбелязва, че превземането на Равнополе е позволило на Русия да атакува тила на украинската армия, предава „Страна“.

          „Ситуацията в Гуляйполе и околността може да се е стабилизирала, но това вероятно е по-скоро в тактически план. Може би новопристигналите части действително са успели да забавят или дори да спрат настъпателния импулс на противника, потискайки способността му да се възползва от успеха си. Оперативно обаче в този район остават проблеми поради превземането от противника на Равнополе, командна височина, която би могла да създаде флангови предизвикателства за тиловите райони на нашите части“, пише Алекс.

          ВСУ по-рано обявиха стабилизиране на ситуацията в този район.

