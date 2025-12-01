НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Мерц: „Никакъв мир над главите на украинците“

          0
          224
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че никакво решение за бъдещето на Украйна не може да бъде взето без участието на самите украинци и европейските съюзници. Изказването беше направено в Берлин, по време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск, след проведен телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

          „Никакъв налаган мир над главите на украинците. Никакво отслабване или разделяне на Европейския съюз и НАТО“, подчерта Мерц, допълвайки, че Германия и партньорите ѝ няма да приемат предложения, които застрашават териториалната цялост на Украйна или единството на западния блок.

          - Реклама -

          Туск заяви, че разговорите между европейските лидери са показали „пълно единодушие“ относно необходимостта от продължаване на пълната подкрепа за Украйна. По думите му Франция, Германия, Полша, Великобритания и други ключови държави от ЕС и НАТО действат в синхрон по отношение на военната, финансовата и политическата помощ за Киев. Мерц от своя страна посочи, че „единството на Европа също е залог“ в контекста на продължаващата война.

          По време на разговора Зеленски се включи от Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон. От Елисейския дворец съобщиха, че на 1 декември Макрон и Зеленски са провели директни преговори с американския представител Уиткоф и украинския главен преговарящ Рустем Умеров. Френската страна подчерта, че координацията между Киев и западните партньори остава ключова за напредъка към устойчиво решение.

          В заключение Мерц заяви, че Германия, Полша, Франция, Великобритания и други големи европейски държави носят „специална отговорност да гарантират, че никой няма да внесе разкол в Европа“, като подчерта значението на общия европейски фронт в условията на война.

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че никакво решение за бъдещето на Украйна не може да бъде взето без участието на самите украинци и европейските съюзници. Изказването беше направено в Берлин, по време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск, след проведен телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

          „Никакъв налаган мир над главите на украинците. Никакво отслабване или разделяне на Европейския съюз и НАТО“, подчерта Мерц, допълвайки, че Германия и партньорите ѝ няма да приемат предложения, които застрашават териториалната цялост на Украйна или единството на западния блок.

          - Реклама -

          Туск заяви, че разговорите между европейските лидери са показали „пълно единодушие“ относно необходимостта от продължаване на пълната подкрепа за Украйна. По думите му Франция, Германия, Полша, Великобритания и други ключови държави от ЕС и НАТО действат в синхрон по отношение на военната, финансовата и политическата помощ за Киев. Мерц от своя страна посочи, че „единството на Европа също е залог“ в контекста на продължаващата война.

          По време на разговора Зеленски се включи от Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон. От Елисейския дворец съобщиха, че на 1 декември Макрон и Зеленски са провели директни преговори с американския представител Уиткоф и украинския главен преговарящ Рустем Умеров. Френската страна подчерта, че координацията между Киев и западните партньори остава ключова за напредъка към устойчиво решение.

          В заключение Мерц заяви, че Германия, Полша, Франция, Великобритания и други големи европейски държави носят „специална отговорност да гарантират, че никой няма да внесе разкол в Европа“, като подчерта значението на общия европейски фронт в условията на война.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: „Европа не може да бъде оставена извън възстановяването“

          Пламена Ганева -
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не смята за справедливо европейските съюзници да бъдат изключени от преговорите за възстановяването на Украйна, докато усилията за...
          Политика

          Ердоган: „Недопустими атаки в нашите води“

          Пламена Ганева -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган остро осъди атаките с дронове срещу танкери с гориво, пътуващи към Русия край турското Черноморско крайбрежие. Нападенията, извършени на...
          Война

          7-и корпус на ДЩВ на Украйна: Руснаците пробиват към логистичните коридори на ВСУ при Покровск

          Иван Христов -
          7-ми корпус на десантно-щурмовите войски (ДЩВ) докладва за ситуацията на Покровско направление и самия Покровск, където въпреки тежките боеве, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions