Мерц: „Никакъв мир над главите на украинците“

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че никакво решение за бъдещето на Украйна не може да бъде взето без участието на самите украинци и европейските съюзници. Изказването беше направено в Берлин, по време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск, след проведен телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, предаде АФП.
Туск заяви, че разговорите между европейските лидери са показали „пълно единодушие“ относно необходимостта от продължаване на пълната подкрепа за Украйна. По думите му Франция, Германия, Полша, Великобритания и други ключови държави от ЕС и НАТО действат в синхрон по отношение на военната, финансовата и политическата помощ за Киев. Мерц от своя страна посочи, че „единството на Европа също е залог“ в контекста на продължаващата война.
По време на разговора Зеленски се включи от Париж, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон. От Елисейския дворец съобщиха, че на 1 декември Макрон и Зеленски са провели директни преговори с американския представител Уиткоф и украинския главен преговарящ Рустем Умеров. Френската страна подчерта, че координацията между Киев и западните партньори остава ключова за напредъка към устойчиво решение.
В заключение Мерц заяви, че Германия, Полша, Франция, Великобритания и други големи европейски държави носят „специална отговорност да гарантират, че никой няма да внесе разкол в Европа“, като подчерта значението на общия европейски фронт в условията на война.
