Многохиляден протест в София и страната срещу бюджета и с искания за оставка

Десетки хиляди граждани изпълниха тази вечер площад „Независимост“ в София, превръщайки демонстрацията срещу спорния бюджет за 2026 г. в една от най-големите обществено-политически мобилизации през последните години. Още в първите сто думи организаторите настояха, че „кражбите в бюджета“ и липсата на прозрачност са сред основните причини за масовото недоволство — ключова фраза, която доминираше разговорите из тълпата.

Интересното е, че потокът от протестиращи не намаляваше дори след настъпването на тъмнината. Към 20:00 часа хиляди продължаваха да се стичат към площада, въпреки засилените проверки и забавения мобилен интернет, който затрудняваше телевизионните включвания.

По данни на организаторите днешният протест е значително по-многоброен от този на 26 ноември. На място присъстваха засилени полицейски екипи, които извършваха щателни проверки на контролно-пропускателни пунктове. Служителите на реда задържаха отделни лица заради опити за провокации.

„Причината за щателната проверка беше шишето на детето, което е на видима възраст под 3 години“, разказа пред Mediapool една от протестиращите. По думите ѝ тя все пак е била пропусната, но забавянето е било осезаемо. На места се образуваха дълги опашки, а КПП-тата бяха разширени.

Сред множеството се забелязваха и малки групи ултраси, които скандираха футболни песни. Организаторите многократно призоваха хората да снимат провокаторите и да подават сигнали към полицията.

Силно аплодирана беше речта на Асен Василев, съпредседател на „Продължаваме промяната“. Пред тълпата той поиска оставката на управляващите и „цялата им система“

„Имаха шанс да спрат това безобразие, но решиха, че са по-големи от българския народ. Тяхното време приключи. Оставка! Оставка! Оставка!“, заяви Василев, което беше посрещнато с мощен скандиращ отклик.

По думите му проблемът не е само в бюджета, а в „завладяната съдебна власт“, „нелегитимния главен прокурор“ и „купуването на гласове“.

„България е на свободните българи, а не на прасетата“

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи днешното събитие като „най-големия протест от 35 години насам“.

Опозиционните формации разпространиха и позиция във Фейсбук, в която посочиха, че ГЕРБ „са излъгали всички българи“, след като първо обявиха, че бюджетът ще бъде изтеглен и преработен, а по-късно стана ясно, че такова действие няма да се случи.

След големия протест от миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че бюджетът за 2026 г. ще бъде оттеглен. По-късно обаче позицията се промени — вместо рестарт на цялата процедура, управляващите предложиха частични корекции:

отказ от увеличаването на данък „дивидент“;

намалено повишение на пенсионната вноска — 1% вместо първоначално заложените 2%;

оттегляне на задължителното въвеждане на софтуера за управление на продажбите.

Опозицията настоява тези промени да не бъдат правени „на коляно“ между първо и второ четене и иска напълно нов проектобюджет с преработена макрорамка.

Демонстрации имаше и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Търново, Добрич, Благоевград и Сливен. Във Варна кметът Благомир Коцев, освободен от ареста по-рано през деня, се включи в протеста и благодари на гражданите за подкрепата. Приветствието му беше излъчено по видеовръзка и в София.

множество градове, свързани от общо недоволство, което според организаторите ще продължи, докато „управляващите не дадат реални гаранции, че бюджетът няма да ограбва хората“.