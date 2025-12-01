НА ЖИВО: Полицаи арестуват протестиращи в София. Ситуацията ескалира!

На фона на усилващото се напрежение на протеста в София на кадри във Фейсбук се вижда как полицай задържат протестиращ.

- Реклама -

В момента протеста излиза извън контрол като протестиращи хвърлят бутилки, камъни и бомбички. Според хора от протеста става въпрос за група провокатори, които умишлено подтикват към насилие. Коментиращи във Фейсбук споделят, че агресивната група от хора са облечени в черно и са закрили лицата си.

По последна информация полицията щурмува протестиращите. Очаквайте подробности!