      понеделник, 01.12.25
          Инциденти

          НА ЖИВО: Полицаи арестуват протестиращи в София. Ситуацията ескалира!

          Снимка: Facebook
          На фона на усилващото се напрежение на протеста в София на кадри във Фейсбук се вижда как полицай задържат протестиращ.

          В момента протеста излиза извън контрол като протестиращи хвърлят бутилки, камъни и бомбички. Според хора от протеста става въпрос за група провокатори, които умишлено подтикват към насилие. Коментиращи във Фейсбук споделят, че агресивната група от хора са облечени в черно и са закрили лицата си.

          По последна информация полицията щурмува протестиращите. Очаквайте подробности!

