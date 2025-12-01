НА ЖИВО
          България

          Над 54 000 българи вече са с диагноза хазартна зависимост

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Над 54 000 души в България, включително и много младежи, са се регистрирали официално като хазартно зависими. Все повече хора споделят, че зависимостта им е коствала финансови загуби, разбити семейства, загубено доверие, както и дългове, гняв и депресия. Макар проявите ѝ да са различни, хазартната зависимост неизменно води към едно – разрушаване на живота.

          Министър Иван Пешев: 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България Министър Иван Пешев: 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България

          „Семейството разчита на теб, не залагай себе си!“

          Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура

          В отговор на тревожната тенденция, сдружение „ДоброТворчество“, в партньорство с Министерството на младежта и спорта, стартира проект под мотото „Избери бъдещето, бъди отговорен!“. Инициативата е финансирана по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.) и цели да повиши информираността и превенцията сред младите хора.

          Министър Иван Пешев: 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България Министър Иван Пешев: 44 млрд. лева е оборотът на хазартния бизнес в България

          „Семейството разчита на теб, не залагай себе си!“

          Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура Васил Божков пред Евродикоф: Съдя държавата за над 1 милиард лева, управлява ни мафиотска структура

