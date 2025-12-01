НА ЖИВО
          Напрежение в София: Сблъсъци, димки и маскирани провокатори пред централата на „ДПС-Ново начало“

          Снимка: Facebook
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Протестът в столицата, организиран срещу Бюджет 2026, ескалира в сериозно напрежение. Недоволството на гражданите прерасна в шествие, което достигна до улица „Врабча“, където се намира централата на формацията „ДПС-Ново начало“. В района уличното осветление беше напълно изключено.

          На място има засилено полицейско присъствие, като униформените служители са екипирани с каски. Ситуацията се изостри, когато се стигна до сблъсъци между органите на реда и група протестиращи, опитали се да щурмуват сградата на партийната централа. Вече са нанесени материални щети, като има счупени стъкла по фасадата на сградата.

          Към кордона и сградата полетяха яйца и бутилки, а демонстрантите запалиха димки и хвърляха бомбички. За да овладеят ситуацията и да разпръснат тълпата, униформените използваха лютив спрей. Множеството скандира искания за оставка.

          Полицейските действия за разпръскване на събралите се бяха провокирани от появата на агресивни групи. Група момчета с маски се появиха сред протестиращите и създадоха напрежение, което наложи употребата на помощни средства от страна на органите на реда.

          Събирането на гражданите започна още преди 18:00 ч., когато те изпълниха така наречения Триъгълник на властта за поредна демонстрация срещу финансовата рамка, предлагана от управляващите. „Днес сме тук за нашето бъдеще“, заявиха част от протестиращите.

