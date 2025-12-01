Електрическото захранване в идеалния център на столицата прекъсна внезапно точно в момента, в който недоволството срещу Бюджет 2026 и управлението на лидерите Делян Пеевски и Бойко Борисов достигна своята връхна точка. Репортер на Actualno.com, намиращ се на мястото на събитието, предава, че районът около Софийския университет „Свети Климент Охридски“ е потънал в тъмнина, непосредствено след като протестното шествие се е насочило към централата на ДПС.

Обстановката се усложнява допълнително от сигнали за готвени провокации. Забелязана е група от около 20-30 души с черно облекло в района, като според очевидци те разполагат с пиротехнически средства и бомбички. Това потвърждава предварителните опасения и предупреждения, че сред мирно протестиращите може да бъдат внедрени платени групи, чиято цел е да опорочат шествието.

По-рано напрежението бе предшествано от призиви за действие, като Кирил Петков се обърна към събралото се множество с думите: „Време е да тръгнем – България е наша“, насочвайки хората към партийните централи на ГЕРБ и ДПС.