      понеделник, 01.12.25
          Напрежение във Велико Търново: Протестиращи срещу Бюджет 2026 пробиха полицейския кордон

          Снимка: Facebook
          Хиляди недоволни граждани излязоха на улиците във Велико Търново, за да изразят несъгласието си с Бюджет 2026. Ситуацията ескалира, след като демонстрантите пробиха полицейския кордон, принуждавайки служителите на реда да се разтичат. След пробива протестиращите блокираха още една улица и се насочиха към сградата на общината. Това предаде Ивайло Петков, кореспондент на 7/8 ТВ.

          Според очевидци и местни жители, мащабът на събитието е безпрецедентен за града. Възрастни хора описват случващото се като: „Нещо невиждано!“ и допълват категорично: „Нищо подобно не се е случвало някога в този град“.

          В своето включване за предаването „Крум Савов LIVE“ кореспондентът на 7/8 ТВ сподели в национален ефир, че организаторите не са допуснали телевизионния екип до трибуната на протеста, откъдето е трябвало да се осъществят преките включвания. Петков определи демонстрацията като най-големия протест, който някога се е състоял във Велико Търново. Множеството не спира да скандира „Оставка“.

