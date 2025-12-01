НА ЖИВО
          Никулден с дъжд, планините – със сняг: какво време ни очаква

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Зимни температури през втората седмица на декември

          В началото на новата седмица – в понеделник и вторник сутрин – в равнинните райони ще има условия за мъгли и ниски облаци, докато следобедите ще се развива динамична облачност с повече слънчеви пробиви. Сутрешните температури в Западна България ще слизат около и малко под нулата, а в по-топлите часове термометрите ще показват между 8 и 13 градуса.

          Следващата валежна обстановка се очаква по-рано от първоначалните прогнози – още в сряда следобед. Дъждове ще обхванат Западна и Централна България, като по-значителни количества се очакват в югозападните райони.

          Оранжев код за проливни дъждове: носи валежи, бурии и студен въздух

          В четвъртък и петък облачността ще остане значителна, макар и с периодични разкъсвания. Преваляванията ще са по-малко и локални, а следобедните температури ще се движат между 10 и 15–16 градуса.

          Почивните дни около Никулден ще преминат под облачно и дъждовно време. В събота се очакват повсеместни дъждове, по-интензивни в Южна България. Макар и неустойчиви, прогнозите засега сочат, че сняг по празника ще има, но само в планините на Западна и Централна България. Вятърът ще се усили от север–североизток, а дневните температури ще се задържат между 5 и 10 градуса.

          За 8 декември се предвиждат оскъдни, слаби валежи, а между 9 и 15 декември – период с мъгли преди обяд и слънчеви разкъсвания следобед. Някои метеомодели дори прогнозират нахлуване на студени въздушни маси около 10–11 декември, придружено с дъжд и сняг.

          Температурите през втората седмица на метеорологичната зима ще бъдат по-ниски и по-близки до обичайните за сезона – между 3 и 8 градуса през деня.

          Зимни температури през втората седмица на декември

          Оранжев код за проливни дъждове: носи валежи, бурии и студен въздух

