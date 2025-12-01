Нов силен мач за Дончич и Рийвс увеличи победната серия на ЛА Лейкърс

Ел Ей Лейкърс се наложи над Ню Орлиънс Пеликанс със 133:121 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА. Успехът е седми последователен за „езерняците“ през кампанията.

Лука Дончич изигра нов силен мач за калифорнийци, като се отчете с 34 точки, 12 борби и 7 асистенции. С 33 пункта и 8 завършващи подавания, в отсъствието на ЛеБрон Джеймс, блесна Остин Рийвс. Центърът Деандре Ейтън завърши с дабъл-дабъл – 22 точки и 12 овладени топки, а Руи Хачимура и Джейк Ларавия допринесоха съответно с по 14 и 10 пункта.

За „пеликаните“ Брайс Макгоуенс приключи с 23 точки – 22 добави Садик Бей, който овладя и 11 борби. С 21 завърши Джеремая Фиърс, а още трима други баскетболисти на тима минаха двуцифрената граница – Дерик Куин (15), Мика Пиви (13) и Хосе Алварадо (12).

Лейкърс остават втори на Запад с баланс 15-4 след седмата си поредна победа в Лигата. Пеликанс са на дъното на Конференцията с три успеха и 18 поражения. В следващите си мачове Лейкърс са домакини на Финикс Сънс, а Ню Орлиънс посреща Минесота Тимбъруулвс в две поредни домакинства.

Останалите резултати:

Юта Джаз – Хюстън Рокетс 101:129

Кливланд Кавалиърс – Бостън Селтикс 115:117

Ню Йорк Никс – Торонто Раптърс 116:94

Филаделфия 76-ърс – Атланта Хоукс 134:142 след две продължения

Портланд Трейл Блейзърс – Оклахома Сити Тъндър 115:123

Минесота Тимбъруулвс – Сан Антонио Спърс 125:112

Сакраменто Кингс – Мемфис Гризлис 107:115