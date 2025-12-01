НА ЖИВО
          НСлС представи нова методика за разследване на тежки катастрофи

          Снимка: БГНЕС
          Националната следствена служба (НСлС) разработи нова методика за разследване на пътнотранспортни произшествия, съобщиха от Министерството на правосъдието. Документът е резултат от двугодишни срещи с родители и близки на загинали по пътищата, а представянето му се състоя в Съдебната палата в София от говорителя на НСлС Мариан Маринов.

          Целта на новия стандарт е да подпомогне МВР, следствието и прокуратурата при разследването на катастрофи, събирането и проверката на доказателства и квалификацията на престъпленията. В методиката е включен и преглед на актуалната съдебна практика по дела за ПТП.

          Маринов поясни, че документът съдържа практическа и юридическа част, за да бъде създаден единен национален подход. Основната цел е по-справедливи присъди и по-ефективно разследване.

          Сред предложените бъдещи мерки са използването на „бяла стая“ – специализирано съоръжение за оглед на катастрофирали автомобили, както и допълнително оборудване със съвременни технически средства за огледи.

          Методиката е създадена след множество срещи между близки на загинали, ръководствата на Прокуратурата, НСлС, институции, професионални организации и експерти по пътна безопасност.

          По време на представянето Красимир Арсов – баща на 15-годишния Филип Арсов, убит на пешеходна пътека през 2023 г. от шофьор с над 2 промила алкохол, благодари на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за поетия и изпълнен ангажимент методиката да бъде актуализирана.

          „Той пое един ангажимент и го спази. Всички институции трябва да работят така – стегнато, ясно, професионално“,

          заяви Арсов.

          Сарафов подчерта, че методиката ще бъде основен инструмент при разследването на тежки ПТП, а в близките месеци ще бъдат организирани обучения на прокурори, следователи и служители на МВР, за да се повиши техният практически и теоретичен капацитет.

          На събитието присъстваха представители на парламента, Министерството на правосъдието, МВР, транспортното министерство, прокуратурата, пътните агенции, експерти и близки на загинали.

