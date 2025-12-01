Общонационална стачка: Френският премиер посочи какво ще е фатално за страната

Франция се подготвя за масова общонационална стачка, насочена срещу проектобюджета за следващата година – документ, който три от основните синдикати определят като социално несправедлив. Депутатите в Националното събрание ще обсъждат бюджета до средата на месеца, но общественото напрежение вече е достигнало своя връх.
Транспортът – първи засегнат
Още тази вечер във Франция започват първите стачни действия, най-видими в транспорта. Утрешният ден се очаква да бъде „черен“ за придвижването и услугите, като:
- ще има значителни съкращения на разписанията в обществения транспорт;
- някои линии може да бъдат временно спрени;
- се очакват големи закъснения и хаос в придвижването в големите градове.
Протестът обхваща почти всички сектори
Синдикатите призовават към участие целия обществен и частен сектор – работници, учители, студенти, пенсионери.
- Образование: множество училища предупреждават за прекъсвания в учебния процес, като част от тях ще останат напълно затворени.
- Здравеопазване: лекарските синдикати говорят за стачка „без прецедент“, тъй като според тях проектобюджетът практически унищожава свободната медицинска практика.
- Услуги и администрация: очакват се затруднения в работата на редица държавни и общински структури.
Какво предлага бюджетът?
Премиерът Себастиан Льокорню настоява, че бюджетът е необходим за стабилизиране на държавните финанси. Според него до края на 2026 г. дефицитът трябва да бъде свален до 4,7%, което изисква сериозни съкращения.
Бюджетът вече предизвика политическа буря – след напрегнати дебати в Сената, той се връща в Националното събрание за второ четене.
Апелът на премиера
В открито писмо в социалните мрежи Льокорню предупреди, че липсата на бюджет би била фатална за страната.
