      понеделник, 01.12.25
          Общонационална стачка: Френският премиер посочи какво ще е фатално за страната

          Снимка: БГНЕС
          Франция се подготвя за масова общонационална стачка, насочена срещу проектобюджета за следващата година – документ, който три от основните синдикати определят като социално несправедлив. Депутатите в Националното събрание ще обсъждат бюджета до средата на месеца, но общественото напрежение вече е достигнало своя връх.

          Транспортът – първи засегнат

          Още тази вечер във Франция започват първите стачни действия, най-видими в транспорта. Утрешният ден се очаква да бъде „черен“ за придвижването и услугите, като:

          • ще има значителни съкращения на разписанията в обществения транспорт;
          • някои линии може да бъдат временно спрени;
          • се очакват големи закъснения и хаос в придвижването в големите градове.
          Протестът обхваща почти всички сектори

          Синдикатите призовават към участие целия обществен и частен сектор – работници, учители, студенти, пенсионери.

          • Образование: множество училища предупреждават за прекъсвания в учебния процес, като част от тях ще останат напълно затворени.
          • Здравеопазване: лекарските синдикати говорят за стачка „без прецедент“, тъй като според тях проектобюджетът практически унищожава свободната медицинска практика.
          • Услуги и администрация: очакват се затруднения в работата на редица държавни и общински структури.

          Какво предлага бюджетът?

          Премиерът Себастиан Льокорню настоява, че бюджетът е необходим за стабилизиране на държавните финанси. Според него до края на 2026 г. дефицитът трябва да бъде свален до 4,7%, което изисква сериозни съкращения.

          Бюджетът вече предизвика политическа буря – след напрегнати дебати в Сената, той се връща в Националното събрание за второ четене.

          Апелът на премиера

          В открито писмо в социалните мрежи Льокорню предупреди, че липсата на бюджет би била фатална за страната.

          „Две хиляди бизнес лидери предупредиха за рисковете от бюджетен дебат, който противоречи на интересите на бизнеса и френския народ. Нужно е доверие в икономическото бъдеще на Франция и спешно приемане на бюджета.“

