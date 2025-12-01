През ноември в социалните мрежи се появи серия от видеозаписи от различни украински градове, показващи остри конфликти между граждани и представители на Териториалните центрове за комплектуване (ТЦК) — структури, отговарящи за мобилизационните дейности в страната. Материалите очертават тревожна тенденция: ескалация на напрежението и нарастващи инциденти, често съпроводени със сила и хаос в публични пространства.

Фонът на тези събития е продължителният конфликт, който доведе до изчерпване на човешкия ресурс и до активизиране на мобилизационните действия в тила. Много жители на украинските градове реагират гневно на подобни операции, което води до чести сблъсъци.

Одеса

В един от най-коментираните инциденти служители на ТЦК задържат мъж посред бял ден и го качват в микробус. Присъстващи се опитват да го защитят, но един от мобилизационните екипи използва газов спрей срещу жена. Насилствено мобилизираният е отведен.

Днепър

Видео от Днепър показва как куриер е принудително задържан – дори без да бъде оставен да свали терморанницата си. Местни жители се опитват да попречат на задържането, което прераства в сблъсък.

Виница

Група граждани се опитва да извади мъж от превозно средство на ТЦК. В отговор автомобилът рязко потегля, блъскайки един от мъжете, който остава лежащ на асфалта, докато екипът напуска мястото.

Нови сблъсъци в Одеса

По време на друга операция мъж оказва съпротива и ситуацията бързо се превръща в бой. Присъстващи се включват в конфликта, а служителите на ТЦК отново използват газ.

Ровно

Необичаен случай в село Городище – според видеоматериали в мобилизационна акция участва и съпругата на местен военен комисар, която пристига със собствен автомобил и подпомага задържането на мъже.

Кривой Рог

Майка се опитва отчаяно да защити сина си, умолявайки екипа да го освободи. Опитите ѝ са неуспешни, а свидетели твърдят, че тя е била отблъсната от служителите.

Полтава

Жени се опитват да освободят задържан мъж, което води до блъсканица. Един от мобилизационните служители пада и кракът му попада под колелото на потеглящ микробус. Той е откаран в болница с фрактура.

Одеса: взрив в ТЦК

Тежък инцидент се случва, когато мобилизиран мъж детонира граната вътре в сградата на ТЦК. Той загива на място, а няколко души са ранени.

Чернигов

Сблъсък между жители и екип на ТЦК завършва с бягството на мъж, който е трябвало да бъде задържан. Създала се суматоха позволява да се измъкне.

Киев

В столицата жители обкръжават микробус на ТЦК, докато служителите се опитват насила да вкарат вътре млад мъж. Натискът на гражданите и фактът, че всичко се снима, водят до отстъпление от страна на мобилизационния екип.